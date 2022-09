Golob v DZ branil odločitev o odpoklicu veleposlanika Kajzerja

Premier Robert Golob je danes v DZ v odgovoru na poslansko vprašanje Franca Breznika (SDS) branil odločitev vlade o odpoklicu veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja . Kot je dejal, je postopek potekal v skladu z Zakonom o zunanjih zadevah in da se je zunanja ministrica Tanja Fajon pred odločanjem vlade ustno posvetovala s predsednikom republike.

Vlada je 15. septembra sprejela odločitev za odpoklic veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja zaradi kršitve Zakona o zunanjih zadevah, ker je nepooblaščeno poslal depešo ministrstva predsedniku SDS Janezu Janši. Odločitev mora na koncu podpisati tudi predsednik republike, ki je napovedal, da bo to storil po vrnitvi iz New Yorka, a je ob tem izrazil tudi nezadovoljstvo glede postopka. Menil je tudi, da je bila sankcija z odpoklicem veleposlanika "nesorazmerna".

Predsednik republike Pahor je sicer zatrdil, da se Fajonova o odpoklicu veleposlanika ni posvetovala z njim, kar je danes izpostavil tudi Breznik. Zunanja ministrica, proti kateri je SDS zaradi odpoklica Kajzerja vložila interpelacijo, pa po drugi strani vztraja, da sta se s Pahorjem o tem pogovarjala, in sicer tri dni pred odločitvijo vlade. "O tem, kdo je tisti, ki zavaja javnost, bosta ministrica in predsednik razčistila sama," je danes dejal premier.

Premier je pojasnil, da to dvoje izhaja iz vseh informacij Ministrstva za zunanje zadeve RS in tudi iz informacij njegovih svetovalcev v kabinetu.

Postopek, po katerem je bil veleposlanik Kajzer razrešen, je po besedah premierja natančno enak dvema postopkoma v zadnjih desetih letih, to je v mandatu predsednika Pahorja, v katerih sta bila razrešena še dva druga veleposlanika. Vsi postopki razrešitve so v zadnjih desetih letih na Ministrstvu za zunanje zadeve RS potekali na enak način, je zatrdil Golob.

"Veleposlanik na tako pomembni funkciji in s tako dolgim stažem bi moral vedeti, da mora na prvo mesto vedno postavljati interes države, in če je v postopku zaznal karkoli spornega, bi lahko o tem obvestil svojega predstojnika," je v DZ poudaril premier. Če veleposlanik Kajzer meni, da njegov predstojnik ni zunanje ministrstvo, ampak predsednik SDS, potem po Golobovih besedah morda ne pozna Zakona o zunanjih zadevah.

Breznik pa je dejal, da Zakon o zunanjih zadevah med drugim določa, da se dokumente MZZ, o katerih govori 45. člen zakona, lahko posreduje funkcionarjem, ki sodelujejo pri izvajanju zunanje politike. Kot je poudaril, je Janez Janša poslanec DZ in član parlamentarnega odbora za zunanjo politiko.

Trditev poslanca SDS, po kateri je predstojnik veleposlanika v ZDA katerikoli poslanec in funkcionar in da lahko depešni sistem uporabimo ali zlorabimo zato, da obveščamo kogarkoli od funkcionarjev, je po besedah premierja "zelo raztegnjena interpretacija zakona in predvsem pravilnikov, ki veljajo na zunanjem ministrstvu".

Premier je ob tem kot "politično smešne" zavrnil Breznikove očitke, da sta Gibanje svoboda in SD favorizirala predsedniško kandidatko Natašo Pirc Musar, ko je MZZ diplomatsko-konzularnim predstavništvom z depešo naložilo objavo njenega naslova, kjer zbira podpise podpore. Kot je poudaril Golob, imata Gibanje svoboda in stranka SD svojega skupnega predsedniškega kandidata, ki bo na volitvah konkurent te kandidatke.

Na Breznikovo vprašanje, ali je bil Kajzer žrtev politične trgovine, da bi njegovo mesto prevzela nekdanja podpredsednica Svobode Marta Kos, pa je premier Golob odgovoril, da gre za popolno laž in insinuacijo, ki nima nobene osnove.