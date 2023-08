Golob: V enem dnevu so ponudili 50 hiš in 50 stanovanj za brezplačni najem

Trenutno najbolj vroča tema je zagotovo dan solidarnosti. V trgovinski zbornici pravijo, da bo ta dan prinesel samo dodatne stroške podjetjem, prostemu dnevu nasprotujejo tudi delodajalci. Golob jim odgovarja, da smo že sedaj solidarni in da bomo letos zagotovo imeli delovne dni, ko bomo celoten zaslužek namenili obnovi. "Verjamem, da bodo delodajalci to razumeli. Škoda je ogromna in katastrofa je tako velika, da bomo potrebovali vsak evro. Dnevi, ko bomo delali za obnovo, so pred nami," napoveduje Golob. "Pred nami so štirje prosti dnevni, domačini in gasilci pa so že utrujeni."

Predsednik vlade je napovedal, da se za prostovoljce, ki bi radi pomagali, pripravljajo posebna varovana območja, med drugim bo to Zgornja Savinjska dolina in del Koroška, kjer mora biti po besedah Goloba dotok prostovoljcev koordiniran in opremljen."Ostala območja so dosegljiva za vse. Pozivam vse, naj prispevajo po svojih močeh. Kdor bo šel pomagat, naj gre k znancem ali sorodnikom ali pa se prijavi prek obrazca Poplave 2023, kjer imamo že 26 tisoč prijav. Uprava za zaščito in reševanje bo ljudi poklicala in jim sporočila, kam naj pridejo pomagati."