Golob v Istanbulu: ogledal si bo finale nogometne Lige prvakov

Predsednik vlade Robert Golob si bo nocoj v Istanbulu ogledal finale nogometne Lige prvakov, so sporočili iz njegovega kabineta. Dodali so, da je premier v Turčiji sicer na zasebnem obisku. V finalu se bosta pomerila Manchester City in milanski Inter.

Robert Golob FOTO: Vlada RS Drugih podrobnosti o premierjevem obisku v Istanbulu iz njegovega kabineta niso navedli. Prizorišče finala bo olimpijski stadion Atatürk. Večina tistih, ki spremljajo nogomet, vlogo favorita pripisuje Angležem, ki imajo takšen status tudi na stavnicah.