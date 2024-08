Golob v luči razmer v Gazi podprl revizijo sporazuma med EU in Izraelom

Poziv Slovenije k preučitvi sporazuma o sodelovanju med EU in Izraelom sicer ni nov. Kot je že februarja v Bruslju dejala zunanja ministrica Tanja Fajon , Slovenija podpira poziv Španije in Irske Evropski komisiji, naj znova preuči omenjeni sporazum, ki ureja trgovinske odnose, vezan pa je na spoštovanje človekovih pravic.

"V celoti se strinjam z izjavo predsednika irske vlade Simona Harrisa o uničujočih razmerah v Gazi in ponavljam njegov poziv k nujni reviziji pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom," je v objavi na družbenem omrežju X zapisal Robert Golob , pri tem pa delil objavo irskega kolega.

Harris je sicer v svoji današnji izjavi, objavljeni na omrežju X, tudi opozoril, da smo ta konec tedna še korak bliže "grozljivemu mejniku 40.000 smrti v Gazi".

Spomnil je na srhljive prizore iz šole v mestu Gaza, kjer je bilo v soboto v izraelskem zračnem napadu po navedbah palestinskih oblasti ubitih skoraj sto ljudi. Izraelska vojska je sicer zatrdila, da je napadla poveljniški center Hamasa v stavbi šole in zanikala navedbe o številu žrtev. Harris je še opozoril, da je bilo v desetih mesecih vojne izgubljenih preveč nedolžnih življenj, pri tem pa pozval k takojšnji prekinitvi ognja, brezpogojni izpustitvi zajetih talcev in dostavi humanitarne pomoči v Gazo.

Izrael je sicer v petek pristal na nadaljevanje pogovorov o premirju v Gazi. K pogajanjem, ki naj bi se nadaljevala v četrtek, so v luči povečanja napetosti v regiji po uboju vodje Hamasa Ismaila Hanije pozvali posredniki ZDA, Egipta in Katarja. Pozivu so se pridružile tudi EU in več zahodnih držav, med njimi tudi Slovenija.