Golob napovedal radikalne ukrepe, župan: Dovolj je

Predsednik vlade Robert Golob se je sestal z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem in vodstvom tamkajšnje policijske uprave. Sestanek je bil predpriprava na torkov sestanek vladne ekipe. "S predlogi bomo, verjamem, radikalno posegli na nekatera področja," je napovedal Golob. Na Dolenjskem bodo sicer okrepili policijsko prisotnost tudi s policisti z drugih delov države. "Ljudje imajo veliko osebnih izkušenj z varnostno problematiko in ob tem tragičnem dogodku v en glas govorimo: Dovolj je," je po sestanku dejal župan.

"Razumem, da vsi čutimo bolečino, jezo in strah. A nas ne smejo zapeljati k pozivom k maščevanju in oboroževanju, ampak je zaradi nedolžne žrtve čas, da presekamo stanje, ki je posledica desetletij zanemarjanja te problematike," je po sestanku v Novem mestu povedal Golob, ki je napovedal, da bodo v torek predstavili konkretne ukrepe. "S predlogi bomo, verjamem, radikalno posegli na nekatera področja," je napovedal Golob. Na Dolenjsko je že prišla okrepljena policijska ekipa, dodatne enote bodo popolnjene v ponedeljek tudi s policisti iz drugih delov države in pripadniki posebne policijske enote. "To je prvi korak in verjamem, da ni edini," je še dodal Golob in napovedal, da bodo policiste na terenu tudi pravno okrepili, "da bodo lahko svoje naloge uspešno opravljali". Današnji sestanek z novomeškim županom je bil predpriprava na torkov sestanek vladne ekipe.

Župan: Dovolj je!

"Vsa skupnost je pretresena, zgrožena, jezna," je po srečanju z Golobom dejal novomeški župan. "Ljudje imajo veliko osebnih izkušenj z varnostno problematiko in ob tem tragičnem dogodku v en glas govorimo: Dovolj je. Nekaj se mora korenito spremeniti. Tisti, ki tega niso razumeli, bodo morali sedaj res radikalno spremeniti stvari in danes smo te stvari še enkrat predstavili, v torek pričakujemo konkretne besede." Macedoni je bil sicer kritičen, da se danes sestanka v Novem mestu ni udeležil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. "Pričakujem, da bo v torek povedal, zakaj te politike ne delujejo in zakaj je storilec, ki je bil pred 11 leti star 9 let, pričakovano danes tam, kjer je, brez končane osnovne šole, brezposeln, na denarnih transferjih in povzročitelj kriminalnih dejanj. Teh podatkov jaz nimam, pa vam lahko z 99-odstotno gotovostjo te besede izrečem." Župan v torek na sestanku pričakuje tudi generalno državno tožilko in predsednika vrhovnega sodišča. Danes na sestanku sicer niso prejeli konkretnih predlogov glede spremembe zakonodaje, je še povedal Macedoni.

Najprej sestanek v Ljubljani

Politični vrh se je dopoldne najprej sestal v Ljubljani, po srečanju pa sta pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar zaradi objektivne odgovornosti ponudila odstop. Oba odstopa je Golob sprejel. Popoldne so se odpravili na Dolenjsko, kjer so se srečali z lokalno skupnostjo in se seznanili z ukrepi na terenu. Srečanje v Novem mestu je potekalo ob okrepljeni policijski prisotnosti.

