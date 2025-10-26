Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Golob napovedal radikalne ukrepe, župan: Dovolj je

Novo mesto, Ljubljana, 26. 10. 2025 16.23 | Posodobljeno pred 11 urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Nikita Leban , Mirko Vorkapić
Komentarji
599

Predsednik vlade Robert Golob se je sestal z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem in vodstvom tamkajšnje policijske uprave. Sestanek je bil predpriprava na torkov sestanek vladne ekipe. "S predlogi bomo, verjamem, radikalno posegli na nekatera področja," je napovedal Golob. Na Dolenjskem bodo sicer okrepili policijsko prisotnost tudi s policisti z drugih delov države. "Ljudje imajo veliko osebnih izkušenj z varnostno problematiko in ob tem tragičnem dogodku v en glas govorimo: Dovolj je," je po sestanku dejal župan.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Slovo od umrlega z novimi ukrepi
    02:20
    Iz 24UR: Slovo od umrlega z novimi ukrepi
  • Robert Golob napovedal radikalne ukrepe
    04:00
    Robert Golob napovedal radikalne ukrepe
  • Novomeški župan Gregor Macedoni o tragičnem dogodku in ukrepih
    06:40
    Novomeški župan Gregor Macedoni o tragičnem dogodku in ukrepih

"Razumem, da vsi čutimo bolečino, jezo in strah. A nas ne smejo zapeljati k pozivom k maščevanju in oboroževanju, ampak je zaradi nedolžne žrtve čas, da presekamo stanje, ki je posledica desetletij zanemarjanja te problematike," je po sestanku v Novem mestu povedal Golob, ki je napovedal, da bodo v torek predstavili konkretne ukrepe. "S predlogi bomo, verjamem, radikalno posegli na nekatera področja," je napovedal Golob.

Na Dolenjsko je že prišla okrepljena policijska ekipa, dodatne enote bodo popolnjene v ponedeljek tudi s policisti iz drugih delov države in pripadniki posebne policijske enote. "To je prvi korak in verjamem, da ni edini," je še dodal Golob in napovedal, da bodo policiste na terenu tudi pravno okrepili, "da bodo lahko svoje naloge uspešno opravljali".

Današnji sestanek z novomeškim županom je bil predpriprava na torkov sestanek vladne ekipe.

Župan: Dovolj je!

"Vsa skupnost je pretresena, zgrožena, jezna," je po srečanju z Golobom dejal novomeški župan. "Ljudje imajo veliko osebnih izkušenj z varnostno problematiko in ob tem tragičnem dogodku v en glas govorimo: Dovolj je. Nekaj se mora korenito spremeniti. Tisti, ki tega niso razumeli, bodo morali sedaj res radikalno spremeniti stvari in danes smo te stvari še enkrat predstavili, v torek pričakujemo konkretne besede."

Macedoni je bil sicer kritičen, da se danes sestanka v Novem mestu ni udeležil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. "Pričakujem, da bo v torek povedal, zakaj te politike ne delujejo in zakaj je storilec, ki je bil pred 11 leti star 9 let, pričakovano danes tam, kjer je, brez končane osnovne šole, brezposeln, na denarnih transferjih in povzročitelj kriminalnih dejanj. Teh podatkov jaz nimam, pa vam lahko z 99-odstotno gotovostjo te besede izrečem."

Župan v torek na sestanku pričakuje tudi generalno državno tožilko in predsednika vrhovnega sodišča. Danes na sestanku sicer niso prejeli konkretnih predlogov glede spremembe zakonodaje, je še povedal Macedoni. 

Najprej sestanek v Ljubljani

Politični vrh se je dopoldne najprej sestal v Ljubljani, po srečanju pa sta pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar zaradi objektivne odgovornosti ponudila odstop. Oba odstopa je Golob sprejel.

Popoldne so se odpravili na Dolenjsko, kjer so se srečali z lokalno skupnostjo in se seznanili z ukrepi na terenu. Srečanje v Novem mestu je potekalo ob okrepljeni policijski prisotnosti.

Preberi še Pravosodna ministrica Katičeva in notranji minister Poklukar odstopila

Novo mesto žaluje, potem ko so pred lokalom v Rozmanovi ulici v Novem mestu v soboto okoli 2.30 napadli 48-letnega moškega, ki je prišel po sina. Ta naj bi ga poklical, ker naj bi mu grozila skupina Romov. Po prvih informacijah naj bi moškega pred lokalom pretepla skupina Romov, a je policija za zdaj v zvezi z dogodkom prijela enega osumljenca, starega 20 let. Šlo naj bi za povratnika. Neuradno naj bi bil edini, ki je napadel moškega, čeprav policija preiskuje tudi možnost, da je bil v napad vpleten še kdo. Moški je zaradi poškodb umrl v bolnišnici.

Preberi še Novomeščani prižigajo sveče, poklon pokojniku tudi pred lokalom
SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
20.49

Varuh po incidentu v Novem mestu: Država odpovedala pri vključevanju Romov

Ob tem je opozoril, da je pravica do varnosti eden od temeljnih stebrov zaupanja v pravno državo, in dodal, da incident razkriva globlje družbene in sistemske težave.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.21

Dežnik po incidentu v Novem mestu zahteva odstop Horvata Muca

Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella - Dežnik po incidentu v Novem mestu poziva predsednika Sveta romske skupnosti RS Jožeka Horvata Muca k odstopu. Po oceni zveze in številnih predstavnikov romske skupnosti sedanji predsednik in sestava sveta ne odražata več interesa, potreb in dostojanstva romske skupnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.20

Bo Policija prisotna ob romskih naseljih?

"Ta del bi se že moral začeti izvajati. Treba bo tudi temeljito premisliti, kako kaznovalno politiko, ki žal ni učinkovita, zaostriti," zato Golob napoveduje ukrepe na področju socialne, sodstva in Policije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.03

"Odreagirati moramo trezno in odločno"

"Na nas je, da odreagiramo trezno in odločno. Ne smemo spodbujati sovraštva, še manj, da bi pozivali k orožju. Mora pa država narediti vse, da zaščiti varnost in vrne občutek miru med ljudi," je dejal predsednik vlade Robert Golob.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.01

Oster odziv opozicije

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Robert Golob Novo mesto policija gregor macedoni
Naslednji članek

V Novo mesto policijske okrepitve, GPU s strokovnim nadzorom nad PU Novo mesto

Naslednji članek

'Kazniva dejanja posameznih Romov je treba takoj ustaviti'

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306