Slovenija

Golob v novoletni poslanici: Kot narod smo na pravi poti

Ljubljana, 29. 12. 2025 17.17

Avtor:
STA
Robert Golob ob podelitvi nagrad za izjemne znanstvene in raziskovalne dosežke

Premier Robert Golob je v novoletni poslanici ocenil, da "smo kot narod na pravi poti". To pot lahko ustvarjamo skupaj, saj se ta nikoli ne začne na vrhu, pač pa pri posamezniku, je poudaril. Državljane je pozval, naj se ne bojijo pogovorov. Slišati se, tudi ko je težko, je pot do družbe, v kateri bo vsak slišan in spoštovan, je prepričan.

Predsednik vlade je v poslanici, ki so jo posredovali iz njegovega kabineta, državljane, rojake doma in po svetu povabil, da se v času, "ko leto polagoma zapira svojo zadnjo stran in se pripravljamo na novo poglavje", za trenutek skupaj z njim ustavijo.

"Verjamem, da smo kot narod na pravi poti. Te poti ne ustvarja en človek sam, to pot lahko ustvarjamo skupaj," je ocenil. Prepričan je, da v vsakem živi iskrica optimizma in zaupanja, za katero si želi, da bi jo negovali tudi v prihajajočem letu. "Vsak zase in hkrati vsi skupaj. Kajti pot, ki jo gradi ves narod, se nikoli ne začne na vrhu, začne se pri posamezniku. Pri vsakem od nas," je izpostavil.

Ob tem je državljane povabil, da se v tem času za hip ustavijo. Ne zato, da bi gledali, česa nimamo, ampak da se zavemo, koliko že imamo, kaj in kdo nas obdaja. Ob dosežkih v življenju je namreč po Golobovih besedah ključno, da upamo okoli sebe pogledati s hvaležnostjo.

Premier Robert Golob
Premier Robert Golob
FOTO: Bobo

"In zazrimo se v oči ljudi, ki nas obkrožajo. S spoštovanjem. S pripravljenostjo, da sprejmemo drug drugega v vsej naši raznolikosti. Kajti prav v tem je moč skupnosti: ni treba, da smo vsi enaki, da bi bili lahko eno," je pozval.

Kot je zatrdil, ne želi idealizirati, a je prepričan, da ima vsak notranjega sodnika. "To je tisti glas, ki nas včasih tišči, nas moti, nas omejuje. A ko smo kot skupnost povezani, ko si zaupamo in se spoštujemo, ta glas postane tišji. Ker skupaj zmoremo več," meni.

Tako je državljane še pozval, naj se ne bojijo pogovorov, ne le o uspehih, pač pa tudi o težavah, stiskah, šibkostih. V ranljivosti ni namreč nič sramotnega, je pa veliko poguma. "In tisti, ki se znamo slišati tudi takrat, ko ni lahko, bomo znali skupaj ustvarjati družbo, v kateri bo vsak posameznik slišan in spoštovan," je ocenil.

Ob koncu novoletne poslanice pa je državljanom zaželel mirno, srečno in pogumno leto 2026, v katerem bi bili še bolj povezani.

Nova zloraba podobe naše medijske hiše s pomočjo umetne inteligence

Vonta: Politične stranke kot bankomati za osebno bogatenje

