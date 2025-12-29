Golob v novoletni poslanici: Kot narod smo na pravi poti

Predsednik vlade je v poslanici, ki so jo posredovali iz njegovega kabineta, državljane, rojake doma in po svetu povabil, da se v času, "ko leto polagoma zapira svojo zadnjo stran in se pripravljamo na novo poglavje", za trenutek skupaj z njim ustavijo.

"Verjamem, da smo kot narod na pravi poti. Te poti ne ustvarja en človek sam, to pot lahko ustvarjamo skupaj," je ocenil. Prepričan je, da v vsakem živi iskrica optimizma in zaupanja, za katero si želi, da bi jo negovali tudi v prihajajočem letu. "Vsak zase in hkrati vsi skupaj. Kajti pot, ki jo gradi ves narod, se nikoli ne začne na vrhu, začne se pri posamezniku. Pri vsakem od nas," je izpostavil.

Ob tem je državljane povabil, da se v tem času za hip ustavijo. Ne zato, da bi gledali, česa nimamo, ampak da se zavemo, koliko že imamo, kaj in kdo nas obdaja. Ob dosežkih v življenju je namreč po Golobovih besedah ključno, da upamo okoli sebe pogledati s hvaležnostjo.