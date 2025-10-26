Svetli način
'Država mora narediti vse, da zaščiti varnost in vrne občutek miru med ljudi'

Ljubljana, 26. 10. 2025 19.22 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
99

"Žal bomo morali iti v represivne ukrepe, za katere v trenutni zakonodaji še ni poskrbljeno," je v oddaji 24UR po tragediji na Dolenjskem napovedal predsednik vlade Robert Golob. "Ljudi je strah, kar sem danes začutil tudi v Novem mestu." Zaradi objektivne odgovornosti sta odstop že ponudila pravosodna ministrica in notranji minister, Golob o tem ne razmišlja, kot trdi, je njegova dolžnost, da sprejmejo ukrepe za spremembo zakonodaje.

Robert Golob je popoldne v Novem mestu napovedal radikalne ukrepe: kakšne konkretno? "Že danes so prišle dodatne enote, nekatere bodo še jutri. V prihodnjih dnevih najverjetneje tudi specialna enota," je napovedal predsednik vlade. "Na nas je, da odreagiramo trezno in odločno. Ne smemo spodbujati sovraštva, še manj, da bi pozivali k orožju. Mora pa država narediti vse, da zaščiti varnost in vrne občutek miru med ljudi."

Današnji sestanek je bil sicer priprava na torkovo sejo v Novem mestu, kjer bo vlada predstavila konkretne predloge za spremembo zakonodaje.

Ali to pomeni, da bo Policija prisotna ob romskih naseljih? "Ta del bi se že moral začeti izvajati. Treba bo tudi temeljito premisliti, kako kaznovalno politiko, ki žal ni učinkovita, zaostriti," zato Golob napoveduje ukrepe na področju socialne, sodstva in Policije. "Kaznovalno politiko, ne samo do Romov, je potrebno konkretno zaostriti." Storilec po oceni Goloba tak ni postal čez noč. "Je žal proizvod sistema, ki ni deloval." 

Ministra podala odstop, ga bo tudi Golob?

Zaradi objektivne odgovornosti sta odstopila pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar. Ali bo odgovornost prevzel tudi Golob? "Najlažje bi bilo danes zbežati od odgovornosti in odstopiti. Moja dolžnost je, da pripravimo ukrepe, s katerimi bomo zaostrili represivno zakonodajo."

Preberi še Pravosodna ministrica Katičeva in notranji minister Poklukar odstopila

Na sestanku sta se sicer z županom Novega mesta Gregorjem Macedonijem strinjala, da je potrebno situacijo umiriti in pripraviti ukrepe, da bo v državi red in mir ter občutek varnosti. Ob tem je bil Golob kritičen do dela politike, ki poziva k oboroževanju. "To je povsem neodgovorno. S tem ne bomo rešili nič."

Preberi še PRENOS V ŽIVO: Golob v studiu 24UR, terenski studio tudi v Novem mestu. Napovedali radikalne ukrepe

V Novem mestu so se ljudje odzvali zelo dostojanstveno, nenasilno, čeprav odločno zahtevajo spremembe. Zakaj Golob med obiskom na Dolenjskem ni stopil med ljudi? Zakaj ni prižgal svečke na prizorišču tragedije? "Za to bo vedno čas. Moja naloga je, da bodo ministrstva koordinirala ukrepe, ki bodo zamejila nasilno vedenje posameznikov, ker se je sistem izkazal kot povsem zgrešen. Žal mi je, a trajalo bo celo generacijo, da bomo posameznike prevzgojili." Pred tem je po besedah predsednika vlade potrebno sprejeti ukrepe. 

robert golob novo mesto pretep gregor macedoni
KOMENTARJI (99)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oknaj 4
26. 10. 2025 19.53
Danes obljublja kako bo hitro... . Enako je vse obljubil ljudem ob katastrofalnih poplavah in kaj od tega je res ?Robi sprejmi odgovornost potem pa čao
ODGOVORI
0 0
INAZ
26. 10. 2025 19.53
+1
Čez en teden bo že pozabil kaj je govoril. Problema ne bo rešil tisti, ki ga je zakuhal. Odstop bi pomenil, da sr tega zaveda.
ODGOVORI
1 0
Big dick
26. 10. 2025 19.53
+2
Glavno da se denar pobira na radarjih, to je prioriteta policije in da so nameščeni na prava mesta tisti, ki ne bodo preiskovali politikov in drugih pomembnežev. Če pa jih traja desetletje.
ODGOVORI
2 0
Omizje
26. 10. 2025 19.53
+1
želja po oblasti .Bodimo ljudje ki razmišljamo ne nasedat ljudem ki gradijo karjero na stvareh ki ne pritičejo človeštvu.
ODGOVORI
1 0
OrodniK
26. 10. 2025 19.52
+3
Ne " da vrne občutek miru med ljudi"! Država naj naresi red in ZAGOTOVI varnost in mir med državljani! Občutek varnosti nam s PRom že dolgo zagotavljajo, a t je samo občutek, ne pa realnost!
ODGOVORI
3 0
Teleport
26. 10. 2025 19.52
+2
Levičarji že podtikajo
ODGOVORI
2 0
neodvisen
26. 10. 2025 19.52
+2
Golob si povedal tudi državi kaj mora storiti. Do sedaj so to govorili tebi in tvojim ministrom, pa nič. No razen to da sta dva ministra bila odstopljena, da rešiš ti svoje perje. Ne zavedaš se pa, kako težko bo dvema osebama ukazati, da morata biti ministra v tej situaciji, ki jo je skuhala tvoja nesposobnost-
ODGOVORI
2 0
kanarinac
26. 10. 2025 19.52
+1
Kdaj se bo Luka Mesec spet odpravil v kakšen varen naselek v prekmurju da nam ponovno demonstrira da ni problemov? ODSTOP TAKOJ
ODGOVORI
1 0
Diego14
26. 10. 2025 19.52
+3
pfuj levica......marš
ODGOVORI
3 0
Pamir srebrni.
26. 10. 2025 19.52
+1
Točno tako .
ODGOVORI
1 0
Kritikizstajerske
26. 10. 2025 19.53
desnica ogabna lažnjiva in nesposobna. vsa leta prej bi lahko kaj naredili kao desnicarji radikalni!!!! in kaj ste????! dodatke jim dvignili in to je jj-vo maslo
ODGOVORI
0 0
jernam
26. 10. 2025 19.51
+3
Enako kriv je kot ministra, on jih je izbral. Odstopi naj.
ODGOVORI
3 0
Prelepa Soča
26. 10. 2025 19.51
+2
Upam, da jutri preberem, koliko bakrenih so namlatili.
ODGOVORI
2 0
Slovenecsem
26. 10. 2025 19.51
+1
Golob odstopi, ker si zelo odgovoren za to tragično smrt nedolžnega človeka. Prepusti delo sposobnim voditeljem.
ODGOVORI
2 1
modelx
26. 10. 2025 19.53
zadeve se kumulirajo 35 let. koliko od teh je bil državni kolovodja ćelavi??? je kaj uredil???
ODGOVORI
0 0
ruta66
26. 10. 2025 19.50
+4
Golobnjak pakiraj kovčke lažnivec.
ODGOVORI
4 0
Pamir srebrni.
26. 10. 2025 19.50
+2
Se opravičujem vsem,da sem jih volil.
ODGOVORI
2 0
Indawood
26. 10. 2025 19.50
+5
Banda pokvarjena , zdaj ko je nekdo umrl se sklicuje vse sestanke in vse , do zdaj nič , sram vas je lahko ... To ni način da mora nekdo izgubit življenje da se potem ukrepa , ... Cigana pa zapret dosmrtno in porezat vse okončine
ODGOVORI
6 1
Watcherman
26. 10. 2025 19.52
+1
+++++
ODGOVORI
1 0
Slovenecsem
26. 10. 2025 19.50
+4
Golob odstopi, ker si zelo odgovoren za to tragično smrt nedolžnega človeka. Prepusti delo sposobnim voditeljem.
ODGOVORI
5 1
Teofil
26. 10. 2025 19.49
+4
Večja prisotnost policije ne rešuje nobenega problema,PV naj odstopi skupaj z ministrom Mescem,generalnim direktorjem policije Petričem,njegovim pribočnikom Jušičem in ostali prisotni jutranjega sestanka v Ljubljni.
ODGOVORI
5 1
JAZsemTI
26. 10. 2025 19.49
+6
Golob in njegova ekipa so po nojevsko tiščalo glave v pesek. Zdaj se lahko zbudijo in poslovijo. Vladanje ni za cincarje!!!
ODGOVORI
7 1
Pamir
26. 10. 2025 19.48
-6
Janšaj z zakonom prepovedal SLOVENSKO VARDO na Dolenjskem.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
2 8
Muca ne grize
26. 10. 2025 19.50
+3
Se ti ne zdi, da malo pretiravaš.
ODGOVORI
5 2
Prelepa Soča
26. 10. 2025 19.50
+3
Pamir, ti in tvojj so krivi za to, kaj se zagovarjaš na druge?
ODGOVORI
4 1
fljfo
26. 10. 2025 19.50
-1
Zato morate desni voliti Goloba...ni druge
ODGOVORI
2 3
komentator112
26. 10. 2025 19.48
+18
Počistiti to ciganarijo!!
ODGOVORI
18 0
Five -O
26. 10. 2025 19.48
+8
Dobesedno!
ODGOVORI
8 0
