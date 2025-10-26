'Država mora narediti vse, da zaščiti varnost in vrne občutek miru med ljudi'

"Žal bomo morali iti v represivne ukrepe, za katere v trenutni zakonodaji še ni poskrbljeno," je v oddaji 24UR po tragediji na Dolenjskem napovedal predsednik vlade Robert Golob. "Ljudi je strah, kar sem danes začutil tudi v Novem mestu." Zaradi objektivne odgovornosti sta odstop že ponudila pravosodna ministrica in notranji minister, Golob o tem ne razmišlja, kot trdi, je njegova dolžnost, da sprejmejo ukrepe za spremembo zakonodaje.

Robert Golob je popoldne v Novem mestu napovedal radikalne ukrepe: kakšne konkretno? "Že danes so prišle dodatne enote, nekatere bodo še jutri. V prihodnjih dnevih najverjetneje tudi specialna enota," je napovedal predsednik vlade. "Na nas je, da odreagiramo trezno in odločno. Ne smemo spodbujati sovraštva, še manj, da bi pozivali k orožju. Mora pa država narediti vse, da zaščiti varnost in vrne občutek miru med ljudi." Današnji sestanek je bil sicer priprava na torkovo sejo v Novem mestu, kjer bo vlada predstavila konkretne predloge za spremembo zakonodaje.

Ali to pomeni, da bo Policija prisotna ob romskih naseljih? "Ta del bi se že moral začeti izvajati. Treba bo tudi temeljito premisliti, kako kaznovalno politiko, ki žal ni učinkovita, zaostriti," zato Golob napoveduje ukrepe na področju socialne, sodstva in Policije. "Kaznovalno politiko, ne samo do Romov, je potrebno konkretno zaostriti." Storilec po oceni Goloba tak ni postal čez noč. "Je žal proizvod sistema, ki ni deloval."

Ministra podala odstop, ga bo tudi Golob?

Zaradi objektivne odgovornosti sta odstopila pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar. Ali bo odgovornost prevzel tudi Golob? "Najlažje bi bilo danes zbežati od odgovornosti in odstopiti. Moja dolžnost je, da pripravimo ukrepe, s katerimi bomo zaostrili represivno zakonodajo."

Na sestanku sta se sicer z županom Novega mesta Gregorjem Macedonijem strinjala, da je potrebno situacijo umiriti in pripraviti ukrepe, da bo v državi red in mir ter občutek varnosti. Ob tem je bil Golob kritičen do dela politike, ki poziva k oboroževanju. "To je povsem neodgovorno. S tem ne bomo rešili nič."