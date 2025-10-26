'Država mora narediti vse, da zaščiti varnost in vrne občutek miru med ljudi'

Robert Golob je popoldne v Novem mestu napovedal radikalne ukrepe: kakšne konkretno? "Že danes so prišle dodatne enote, nekatere bodo še jutri. V prihodnjih dnevih najverjetneje tudi specialna enota," je napovedal predsednik vlade. "Na nas je, da odreagiramo trezno in odločno. Ne smemo spodbujati sovraštva, še manj, da bi pozivali k orožju. Mora pa država narediti vse, da zaščiti varnost in vrne občutek miru med ljudi."
Današnji sestanek je bil sicer priprava na torkovo sejo v Novem mestu, kjer bo vlada predstavila konkretne predloge za spremembo zakonodaje.
- FOTO: 24UR
- FOTO: 24UR
Ali to pomeni, da bo Policija prisotna ob romskih naseljih? "Ta del bi se že moral začeti izvajati. Treba bo tudi temeljito premisliti, kako kaznovalno politiko, ki žal ni učinkovita, zaostriti," zato Golob napoveduje ukrepe na področju socialne, sodstva in Policije. "Kaznovalno politiko, ne samo do Romov, je potrebno konkretno zaostriti." Storilec po oceni Goloba tak ni postal čez noč. "Je žal proizvod sistema, ki ni deloval."
Ministra podala odstop, ga bo tudi Golob?
Zaradi objektivne odgovornosti sta odstopila pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar. Ali bo odgovornost prevzel tudi Golob? "Najlažje bi bilo danes zbežati od odgovornosti in odstopiti. Moja dolžnost je, da pripravimo ukrepe, s katerimi bomo zaostrili represivno zakonodajo."
Na sestanku sta se sicer z županom Novega mesta Gregorjem Macedonijem strinjala, da je potrebno situacijo umiriti in pripraviti ukrepe, da bo v državi red in mir ter občutek varnosti. Ob tem je bil Golob kritičen do dela politike, ki poziva k oboroževanju. "To je povsem neodgovorno. S tem ne bomo rešili nič."
V Novem mestu so se ljudje odzvali zelo dostojanstveno, nenasilno, čeprav odločno zahtevajo spremembe. Zakaj Golob med obiskom na Dolenjskem ni stopil med ljudi? Zakaj ni prižgal svečke na prizorišču tragedije? "Za to bo vedno čas. Moja naloga je, da bodo ministrstva koordinirala ukrepe, ki bodo zamejila nasilno vedenje posameznikov, ker se je sistem izkazal kot povsem zgrešen. Žal mi je, a trajalo bo celo generacijo, da bomo posameznike prevzgojili." Pred tem je po besedah predsednika vlade potrebno sprejeti ukrepe.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.