Golob: Šutarjev zakon naslavlja kriminal po celi Sloveniji

Predsednik vlade Robert Golob je na seji mestnega sveta Novega mesta predstavil ukrepe, s katerimi naj bi zagotovil večjo varnost v jugovzhodni Sloveniji. Kmalu po končani seji pa so v romskem naselju odjeknili streli, kar je bilo po oceni Goloba posmeh državi in Policiji. "Danes zakonodaja prevečkrat ščiti storilca," meni Golob, ki z novim zakonom Policiji napoveduje razširjena pooblastila, s katerimi bodo naslovili kriminal po celi Sloveniji.

Golob je bil v torek ob začetku predstavitve restriktivnih ukrepov v Novem mestu deležen žvižgov zbranih protestnikov, ki so ga z vzkliki pozvali k odstopu. Bo sledil njihovemu pozivu? "Moj odstop v tem trenutku bi bil beg pred odgovornostjo, o tem ne razmišljam," je znova zatrdil Golob, ki je na Dolenjsko prišel zastražen s Policijo, njegovega prihoda niso posneli niti mediji. Ali se je koga bal? "Policija je bila tam že dan prej, da bi zaščitila lokalno prebivalstvo, v romskih naseljih so zasegli orožje. Njihova naloga je, da poskrbijo za varnost." Po njegovem mnenju je Novo mesto shod potrebovalo. "V nedeljo sem občutil žalost, včeraj tudi žalost in strah. Slišim jezo in strah. Naši predlogi morajo med ljudi vrniti mir. To je edina stvar, ki je danes pomembna," o obisku Novega mesta pravi predsednik vlade, ki množice ni nagovoril. Kot je pojasnil, je protokol določila občina.

'Policisti bodo dobili pooblastila, da lahko izvedejo racijo in preiščejo objekte'

Na vprašanje, ali je podcenil opozorila ljudi in občanov, da je varnostna situacija na Dolenjskem in v jugovzhodni Sloveniji res kritična, Golob trdi, da to ne drži in da predhodno vloženi predlogi niso predlagali, da bi Policiji dali večja pooblastila."Trenutna zakonodaja ne omogoča učinkovitega delovanja. Po shodu smo slišali iz enega naselja strele, posredovala je posebna enota in specialci. Ko so prišli na kraj, so našli tulce in vedeli so, da je v hiši orožje. A po zakonodaji nimajo pooblastila, da v hišo vstopajo. Nov zakon bo to naslovil. Na območju, kjer bo povišana ogroženost, in ko se bo zaznala uporaba orožja, bodo policisti dobili pooblastila, da lahko izvedejo racijo in preiščejo objekte," spremembe, ki jih prinaša nov zakon, napoveduje Golob. Po njegovem mnenju je bilo torkovo dogajanje v romskih naseljih posmeh državi in Policiji: "Nič nam ne morete." Trenutna zakonodaja po mnenju predsednika vlade namreč ni napeljevala k reševanju problemov, temveč k izogibanju odgovornosti. "Usedli smo se s Policijo, tožilstvom in sodniki in jih vprašali, kaj potrebujejo, da bodo pri pregonu kriminala bolj učinkoviti. Šutarjev zakon naslavlja kriminal po celi Sloveniji in uvaja novosti, ki bodo Policiji, tožilstvu in sodstvu dali možnost, da bodo pri pregonu kriminala bolj učinkoviti," glavne namene zakona, ki so ga poimenovali po žrtvi napada v Novem mestu, in s katerim bodo zaščitili žrtve, še pravi Golob.

"Danes zakonodaja prevečkrat ščiti storilca," meni Golob. FOTO: POP TV icon-expand

Predloge opozicije in županov so poslanci koalicije sicer v preteklosti zavračali, češ da so prestrogi in posegajo v človekove pravice. Zdaj pa preobrat. Bodo imeli ob uvedbi sprememb torej tudi podporo Levice? Golob pričakuje podporo vseh parlamentarnih strank, saj da je namen Šutarjevega zakona zagotoviti varnost in da je zakon uperjen proti vsemu kriminalu. Golob napoveduje, da se bo stanje čez mesec dni, ko naj bi zakon zaživel, spremenilo. Po besedah Goloba so za predstavljene ukrepe dobili aplavz ljudi v občinstvu. "Zakonodaja, ki je bila predstavljena, ima zelo široko podporo med ljudmi, ki imajo kriminala dovolj."

Interpelacija

Opozicijski stranki Nova Slovenija in SDS sta vložili interpelacijo zoper ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca. Menijo namreč, da je kot koordinator za romska vprašanja "pogrnil na celi črti".