Golob v Prekmurju napovedal hitro pomoč kmetom zaradi suše

Predsednik vlade Robert Golob se je med današnjim obiskom v Prekmurju z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko sestal s predstavniki kmetov, s katerimi je spregovoril o suši, ki pesti kmetijstvo. Ob tem je napovedal, da bodo postopki za pridobitev pomoči stekli hitreje kot v preteklih letih. Kmetje bi odškodnino oziroma finančna sredstva tako lahko prejeli do konca leta.

"Zelo se bomo potrudili, da bomo postopke, ki so običajno zelo dolgotrajni, poskušali skrajšati na minimum. To pomeni, da se oceni škoda do 30. septembra, nakar bi mogoče do konca leta že uspeli z izplačili. Če nam to uspe, bo to dvakrat skrajšan rok v primerjavi z ostalimi leti, ko se je ta škoda izplačevala," je zagotovil premier Robert Golob po srečanju s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Murska Sobota, Zadružne zveze Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije in Zveze Slovenske podeželske mladine na izletniški kmetiji Jakob v Lipovcih.

icon-expand Robert Golob in kmetijska ministrica Irena Šinko sta obiskala Prekmurju zaradi hude suše, ki pesti to regijo. FOTO: Bobo

Kmetijska ministrica Irena Šinko, s katero sta si ogledala posledice suše na polju koruze v Gomilici, je pojasnila, da bodo občinske komisije v posameznih občinah popisovale škodo. "Ko bo škoda popisana, mora biti vnesena v aplikacijo Ajda. Na podlagi tega se bosta pripravila ocena škode in predlog, ki ga bo obravnavala vlada. Ko vlada potrdi oceno škode in predlog, bo resorno ministrstvo pripravilo program odprave posledic škode. Glede na to, da mora biti škoda ocenjena do konca septembra, se bomo potrudili, da bi lahko odškodnino oziroma finančna sredstva ter ostale prispevke, ki bi kmetom na ta način lahko bili odpisani, lahko uredili še v letošnjem letu," je navedla. 'Ne borimo se več proti podnebnim spremembam, ampak se moramo začeti boriti za blaženje njihovih posledic' Na sestanku so govorili tudi o namakalnih sistemih. "Tu obstaja zagotovo jasno spoznanje, ne samo v Prekmurju, ampak po vsej Sloveniji, da so podnebne spremembe tukaj. Torej se ne borimo več proti njim, ampak se moramo začeti boriti za blaženje njihovih posledic. In ravno sistemi namakanja ter vodnih zadrževalnikov in povezovanja vodovodnih omrežij bodo ključni, če bomo želeli podnebne spremembe kot država uspešno prebroditi," je izpostavil Golob. Spomnil je na nedavni požar na Krasu. "Tematika je enaka kot v Prekmurju. Zato moramo sprejeti neke vrste nacionalni program izgradnje verjetno mreže zadrževalnikov, tako mokrih kot suhih, z namenom da olajšamo posledice ne samo v kmetijstvu, ampak tudi proti požarom," je poudaril.

icon-expand Silažna koruza je letos močno osiromašena in brez storžev. FOTO: Damjan Žibert

Po besedah ministrice so se pogovarjali predvsem o izgradnji primarnih sistemov. V primeru Prekmurja sta zanimivi Mura in Ledava. "V tem primeru bi bilo potrebno zgraditi zadrževalnike oziroma kanale, kjer bi se voda zadrževala, potem pa bi si na podlagi javnih naročil programa razvoja podeželja kmetje lahko zgradili sekundarne sisteme. Bistvo torej je, da država zgradi primarni sistem, potem pa si lahko kmetje na podlagi javnih razpisov zgradijo sekundarne sisteme," je pojasnila. Predsednik vlade je zatrdil, da ne bodo ostali pri obljubah. "Na Krasu se je pokazalo, da brez korenite spremembe pristopa do zadrževalnikov in povezovanja vodovodnih omrežij ne bomo preživeli. Nimamo izbire. Torej ne gre za to, ali bomo zagrizli mi ali ne. Škoda je, da nihče drug tega ni zmogel, a mi izbire nimamo. To bomo storili. Ni to stvar le Prekmurja, situacija je ista na Krasu in v slovenski Istri, celo v Vipavski dolini je situacija zelo podobna," je dejal.