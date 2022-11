'V resnici je skrajni čas, da ljudje temu rečejo: Dovolj je bilo'

Gibanje Svoboda s svojim županskim kandidatom nastopa v 51 občinah, še v dveh – Brežicah in Kopru – pa se za glasove volivcev potegujejo s skupnim kandidatom. V Ljubljani ga nimajo, so se pa z Listo Zorana Jankovića že dogovorili za sodelovanje v mestnem svetu. " Svoboda se je načrtno odločila, da ne bo imela kandidata za župana, ker ocenjujemo, da je dosedanji župan Zoran Jankovi ć tisti, ki lahko konča projekte, ki jih je začel, v novem mandatu. Hkrati pa želimo biti najmočnejša stranka v mestnem svetu, " je dejal predsednik stranke in premier Robert Golob .

Golob o referendumih: SDS označil za večne poražence

Spregovoril je tudi o prihodnji nedelji, ko bomo spet odšli na volišča in glasovali na referendumih o zakonih o vladi, Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in dolgotrajni oskrbi, in volivce še enkrat pozval, naj se udeležijo glasovanja "v čim večjem številu in glasujejo trikrat da". "Ta referendum je pomemben, pomemben je za delovanje države, ne samo vlade, in zaradi tega je tako pomembno, da se ga dejansko udeležimo v čim večjem številu in glasujemo trikrat za," je poudaril.

Podobno kot na sobotnem kongresu Gibanja Svobode je bil tudi tokrat zelo oster do SDS in Janeza Janše. "Nujno je, da se ljudje množično udeležijo referendumske nedelje z enim samim ciljem, da pokažejo tistim, ki referendume po nepotrebnem sprožajo, tistim, ki zapravljajo naš skupen denar za referendume, ki so nesmiselni, da to ne obrodi sadov in naj s tem prenehajo. Ker sicer bomo lahko vsake tri mesece zapravljali milijone in milijone, da bo lahko ena stranka, ki je bila poražena, zdaj že večkrat, v resnici bom govoril kar o večnih poražencih, da bodo večni poraženci zapravljali denar za referendumske kampanje. V resnici je skrajni čas, da ljudje rečejo temu: Dovolj je bilo," je dejal.

Golob je tokrat še povedal, da se vlada po odločbi Ustavnega sodišča v referendumsko kampanjo ne sme vključevati, da pa je Gibanje Svoboda pri tem zelo aktivno.