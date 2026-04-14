Slovenija

Golob bo maja obiskal Budimpešto

Ljubljana, 14. 04. 2026 09.17 pred 2 urama 1 min branja 62

Avtor:
Ne.M. STA
Robert Golob

Premier Robert Golob je v ponedeljek v telefonskem pogovoru čestital novoizvoljenemu madžarskemu premierju Petru Magyarju za prepričljivo zmago na volitvah. S sogovornikom sta poudarila skupne temeljne vrednote EU in močne zgodovinske odnose med državama. Kot je na omrežju X še dejal Golob, je sprejel vabilo, da maja obišče Budimpešto.

"Pravkar sem imel zelo prijateljski telefonski pogovor z novoizvoljenim premierjem Madžarske Petrom Magyarjem, ki sem mu toplo čestital za prepričljivo zmago na včerajšnjih volitvah," je sporočil Golob v objavi na družbenem omrežju X.

Kot je še dejal, je njun pogovor pokazal, da "delimo temeljne vrednote EU in imamo enaka stališča o tem, kako se spopasti z resnimi izzivi, ki so pred nami".

FOTO: Bobo

Golob in Magyar sta se tudi strinjala, da so med sosednjima državama močni zgodovinski dvostranski odnosi. Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, je še dejal, da je sprejel povabilo, da maja obišče Budimpešto.

Premier Golob je že v nedeljo čestital Petru Magyarju za zmago na parlamentarnih volitvah, pri čemer je dejal, da je njegova zmaga nad desnim populizmom tudi velika zmaga za Evropo in njeno prihodnost.

Preberi še Magyarju za zmago čestitali tudi Orbanovi zavezniki. Kaj pravi Moskva?

Vodja madžarske opozicijske stranke Tisza je po zmagi na volitvah, na katerih je stranka osvojila dvotretjinsko večino, obljubil, da bo po 16 letih vladavine Viktorja Orbana naredil vse, da na Madžarskem napoči novo obdobje.

Magyar je za zmago prejel čestitke iz vse Evrope. Evropski voditelji so med drugim poudarjali, da je Evropa po porazu Orbana na Madžarskem močnejša in da so zmagale evropske vrednote.

Bohinj dobiva reševalno vozilo, doslej čakali tudi eno uro

Širitev avtoceste ohromila promet: pot do Ljubljane daljša za eno uro

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Žmavc
14. 04. 2026 11.52
Levi in desni... Kako bo to šlo skupaj? 🤔
Odgovori
0 0
DEBELA OLIVA
14. 04. 2026 11.51
Hiti na izlete dokler potuje na naše stroške :):)
Odgovori
0 0
DK48
14. 04. 2026 11.48
Ponovno jezik hitrejši od pameti.
Odgovori
+1
1 0
Kod.
14. 04. 2026 11.48
Premier Golob je že v nedeljo čestital Petru Magyarju za zmago na parlamentarnih volitvah, pri čemer je dejal, da je njegova zmaga nad desnim populizmom tudi velika zmaga za Evropo in njeno prihodnost................Upam da je tako tudi Melonijevi čestital ko je zmagala v Italiji 😂😂😂😂
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
14. 04. 2026 11.43
K Golobu tako ni nobenega, razen Balkanskih in svetovnih največjih umskih in socialnih revežev ))
Odgovori
+2
2 0
JAZsemTI
14. 04. 2026 11.38
Smo že mađarska kolonija ali bomo kmalu?
Odgovori
+2
4 2
kita 1111
14. 04. 2026 11.37
Menda nima tudi tam kakšen skriti račun
Odgovori
+5
5 0
Yon Dan
14. 04. 2026 11.33
Golob se bo kmalu v rnil v gospodarstvo, toplovodarjev veliko rabijo.
Odgovori
+5
7 2
Pamir
14. 04. 2026 11.35
Potem bi šel v SDS, tam je veliko toplovodarje ki sinejo v jufkotovo ta zadnjo.
Odgovori
-4
3 7
natas999
14. 04. 2026 11.32
zakaj se vedno vrača,naj ostane tam
Odgovori
+4
5 1
a res1
14. 04. 2026 11.29
Hohlob ne razume Integritete in tudi volitev očitno ne.
Odgovori
+6
8 2
mr.poper
14. 04. 2026 11.29
Stevo je dobil kot predsednik državnega zbora vprašanje, kam se bo odpravi na obisk, pa pravi ,da v Makedonijo .
Odgovori
+2
4 2
Pamir
14. 04. 2026 11.28
Magyar desničar bo število mandatov omejil na največ dva.Tako bi morali tudi v Sloveniji ne pa da komunist janšaj hoče biti še četrtič.
Odgovori
+0
3 3
JApajaDAja
14. 04. 2026 11.33
tudi županske na max 2 mandata!
Odgovori
+2
3 1
Castrum
14. 04. 2026 11.28
Tipična poteza poraženca volitev. Ljudstvo mu je reklo - nočemo te več. Kar mu ostane je madžarska varianta "črne kocke", kjer bo iskal prisluhe, sluhe, posluhe ipd, oziroma karkoli, da bo lahko "dokazal" kakšno nečednost na relaciji Orban-Janša....
Odgovori
+3
4 1
mr.poper
14. 04. 2026 11.25
BRAVO ima suverenega in intelegentnega sogovornika , ki mu je uspel veliki met !
Odgovori
+1
2 1
Razumnež
14. 04. 2026 11.24
Pa še v Bukarešto naj gre zaprt račun..... Pa morda še v Bruselj jokat, da so ga prevarali.... Samo naj že gre nekam.
Odgovori
+3
3 0
Tho mp son
14. 04. 2026 11.24
Če za koga , potem zanj absolutno velja , da je zgolj forma in totalno brez vsebine !
Odgovori
+3
3 0
a res1
14. 04. 2026 11.23
Bo tam tudi odprl kakšen račun? Romunija je tidi blizu. Naj gre in naj tam ostane.
Odgovori
+3
3 0
golobnadob
14. 04. 2026 11.21
Naj gre raje v Bukarešto in se dogovori glede kraje identitete
Odgovori
+3
4 1
rob3rt
14. 04. 2026 11.18
In kot kaj točno bo on maja obiskal Budimpešto in zakaj bi nas to sploh še naj zanimalo? Zaradi mene lahko gre na obisk v 3 PM...
Odgovori
+1
3 2
JApajaDAja
14. 04. 2026 11.23
naj se vsaj zmeni za rusko nafto in plin....tudi magyar se ji ne bo odpovedal !
Odgovori
+2
2 0
Tho mp son
14. 04. 2026 11.25
++++++
Odgovori
+1
1 0
nick73
14. 04. 2026 11.13
V čigavem imenu bi rad Golob obiskal sosednjo državo?
Odgovori
+4
6 2
brainiac007
14. 04. 2026 11.16
Kot predsednik vlade janša ziher ne bo ker ga bodo zaradi izdaje pridžali :)
Odgovori
-1
3 4
bibaleze
Portal
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil otroka, ki ga je rešil
Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil otroka, ki ga je rešil
zadovoljna
Portal
Tako lepa je Dejanova partnerka
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Znano je, kako bodo Slovenke iskale ljubezen
Znano je, kako bodo Slovenke iskale ljubezen
vizita
Portal
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
cekin
Portal
Ste tudi vi kupili te izdelke? Preverite, kaj se dogaja
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
moskisvet
Portal
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
dominvrt
Portal
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Tako boste prenovo plačali občutno manj
Tako boste prenovo plačali občutno manj
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
okusno
Portal
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Popolna izbira za hitro kosilo
Popolna izbira za hitro kosilo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
voyo
Portal
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Sanjski moški
