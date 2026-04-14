Golob bo maja obiskal Budimpešto

"Pravkar sem imel zelo prijateljski telefonski pogovor z novoizvoljenim premierjem Madžarske Petrom Magyarjem, ki sem mu toplo čestital za prepričljivo zmago na včerajšnjih volitvah," je sporočil Golob v objavi na družbenem omrežju X. Kot je še dejal, je njun pogovor pokazal, da "delimo temeljne vrednote EU in imamo enaka stališča o tem, kako se spopasti z resnimi izzivi, ki so pred nami".

Golob in Magyar sta se tudi strinjala, da so med sosednjima državama močni zgodovinski dvostranski odnosi. Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, je še dejal, da je sprejel povabilo, da maja obišče Budimpešto. Premier Golob je že v nedeljo čestital Petru Magyarju za zmago na parlamentarnih volitvah, pri čemer je dejal, da je njegova zmaga nad desnim populizmom tudi velika zmaga za Evropo in njeno prihodnost.