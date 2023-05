Golob: V vladi vlada super vzdušje

Stranko Levica v prihodnjem tednu čaka volilni kongres, ki bi lahko prinesel spremembe. Vodja notranje opozicije Miha Kordiš namreč oporeka politični poti stranke, odkar je ta stopila v vladno koalicijo, s tem pa tudi trenutnemu koordinatorju Luki Mesecu. Kot je namreč poudaril v sredo, je skupaj z velikim številom članov in funkcionarjev te stranke osnoval levo krilo Levice. "Da stranko pripnemo na aktivistični teren in da jo sidramo na levo. Kot veste, leva stranka na levo tudi sodi."

Mesec na drugi strani pravi, da "zaenkrat ni slišal še nikogar, ki bi predlagal, da bi morala Levica zapustiti vlado. Imamo pa glede dosedanjega dela v vladi nekoliko drugačne poglede." Se je pa v pogovoru o delovanju stranke znašla tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je izpostavila, da je nekoliko drugačno delovanje stranke, glede na to, ali je ta del koalicija ali opozicija, razumljivo.

Levica sicer v koaliciji relativno uspešno izpolnjuje svojo politično agendo. Zato bi bila sprememba na položaju koordinatorja, za kar se Luka Mesec menda poteguje še zadnjič, veliko presenečenje.

Drugače je pri Socialnih demokratih, kjer so glede prihodnosti razdeljeni v dva tabora: 'centralo' ali 'periferijo'. Gospodarski minister Matjaž Han sicer nad idejo, da naj bi ga nekateri videli kot bodočega predsednika socialdemokracije, ne deluje najbolj navdušen. "Poglejte, jaz, ko sem prevzel ministrstvo za gospodarstvo, sem imel ogromno tremo in jo imam še danes. Dokler bom imel možnost, tudi podporo predsednika vlade in stranke, bom to delo res poskušal oddelati. Kaj bo pa prihodnost prinesla, pa nihče ne ve."

Nezadovoljna periferija stranke pa se medtem zbira okoli šefa poslancev Janija Prednika, ki je potrdil, da še ni opustil ambicije vodenja socialnih demokratov.