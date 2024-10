Golob: Vabilo ameriškega predsednika je izraz ugleda, ki ga ima Slovenija

Vabilo ameriškega predsednika je izraz spoštovanja, prijateljstva med državama in ugleda, ki ga ima Slovenija ter njena zunanja politika, je pred torkovim srečanjem z Joejem Bidnom v Beli hiši prepričan predsednik vlade Robert Golob. Memorandumov ne bodo podpisovali, pravi Golob, bodo pa izmenjevali poglede o številnih svetovnih izzivih, denimo na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, v ospredju bodo tudi pogovori o energetski varnosti in Zahodnem Balkanu. Ga bo čez lužo spremljala tudi partnerica Tina Gaber?