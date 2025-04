Golob: Vikend pri Subotiču ni vplival na moje glasovanje. Janša: Kršil je zakon

Le dobri desetini vprašanih se ravnanje Roberta Goloba zdi primerno. Slaba ocena ljudstva na eni strani, na drugi pa premier, ki trdi, da politično ni grešil. O tem, kaj bi lahko ugotovila KPK v predhodnem preizkusu, ki ga je uvedla, zato ne razmišlja. "Zaradi tega, ker tega mandata nisem dobil zato, da se bodo mediji ukvarjali s tem, kje sem bil na vikendu pred dvema letoma, ravno v trenutku, ko končujemo najpomembnejše reforme. Moj mandat in moje poslanstvo ter moja zaveza do ljudi je, da izpeljem reforme za ljudi do konca."

Premier pravi, da Tomaža Subotiča pozna več kot desetletje. Ne zdi se mu sporno, da je vlada njegovega prijatelja, pri katerem je večkrat brezplačno dopustoval, imenovala v svete državnih bolnišnic, v enega celo tik po njegovem oddihu v Subotičevi hiši. "Vi me sprašujete o tem, ali je kakor koli moj vikend vplival na moje glasovanje. Odgovor je ne. Zaradi tega, ker takrat, ko se je o tem odločalo, sploh nisem o tem razmišljal."

Golobovo počitnikovanje je sredini oddaji 24UR ZVEČER komentiral Janez Janša: "Saj je jasno, da je to v nasprotju z zakonom o integriteti. Včeraj sem srečal enga človeka, ki je rekel, bom ponovil dobesedno, čeprav gre za grde besede, tip je zaj**** celo državo, sedaj bo pa odletel zaradi enga dopusta."

Tako pa prvak SDS, ki se je pred leti prav tako otepal očitkov glede druženja z vplivnima Andrejem Marčičem in Božom Dimnikom. Zdaj Golobovo vlado poziva, naj mandat predčasno zaključi, prepričan je, da bi k temu vodila zmaga SDS na majskem referendumu o umetniških pokojninah. "Ozadja bodo prišla do enostavnega izračuna, in to ne prvič, da bo rezultat za levi politični pol v sloveniji na prihodnjih volitvah boljši, če bodo te prej, kot pa če ta revščina traja do konca mandata."

Niti ene besede pa Janša ni spregovoril na včerajšnji celodnevni interpelaciji vlade, ki se je zavlekla pozno v noč. V proceduro je SDS tik pred zdajci na mizo dala priporočilo vladi o predčasnem zaključku mandata. "Sam privoščim predsedniku vlade Robertu Golobu, naj rajši uživa v Karigadorju, Crvenem vrhu ali kjerkoli pač želi," je dejal poslanec SDS Žan Mahnič.

Opoziciji s predlogom pričakovano ni uspelo, za njihov sklep je glasovalo 30 poslancev, 43 jih je bilo proti.