Vlada bo osnutek pokojninske reforme predvidoma obravnavala marca

Plačno reformo so po njegovem mnenju uspešno pripeljali do konca, ker nihče od ministrov sindikatom ni obljubljal "všečnih enostranskih bonbončkov". Enako velja za pokojninsko reformo, ker je reforma paket in se bodo vsa vprašanja morala rešiti v celoti, je dejal.

Pojasnil o vsebini pogajanj ne more dajati v DZ, saj to po njegovem mnenju ne bi bilo pošteno in bi lahko ogrozilo pogajanja, je uvodoma dejal premier. Slednja na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) aktivno potekajo od jeseni, je dejal.

Poslanec SD Soniboj Knežak je premierja namreč na seji DZ vprašal, kdaj bo vlada sprejela predlog novele pokojninskega in invalidskega zakona in kakšni so ključni parametri prenove pokojninskega sistema, "ki bodo zagotovili, da nov pokojninski sistem ne bo zasledoval zgolj cilja dolgoročne finančne vzdržnosti pokojninske blagajne, temveč tudi zagotovitev dostojnih pokojnin za upokojence".

Pogajalska izhodišča kažejo, da ostajajo pri 40 letih aktivne delovne dobe, zviševala pa se bo odmerna stopnja, s čimer želijo doseči dostojne pokojnine, je navedel Golob.

Tako bodo odpravili ukrep, ki je bil v letu 2012 narejen na škodo upokojencev. "Prav je, da se ljudje zavedajo, katera vlada dela stvari, ki so na dolgi rok v njihovo korist, tudi upokojenci, in katera je bila tista, ki je sprejela reformo, ki je najbolj radikalno posegla ravno v njihove pravice. Še danes imajo zaradi tega mnogi, ki so se takrat upokojevali, nižje pokojnine," je dejal.

Knežak je Goloba vprašal tudi, kakšne so po njegovi oceni možnosti, da bi tudi slovenski upokojenci lahko prejemali 13. pokojnino oz. zimski dodatek ob koncu vsakega leta.

Kako nasloviti krivice za nazaj in višje potrebe v zimskem času, ko so stroški višji zaradi ogrevanja, so po Golobovih besedah stvar socialnega dialoga. Izpogajane rešitve bo "z veseljem" predstavil v DZ, je dejal. Hkrati pa spomnil tudi, da so nekatere krivice, kot so denimo vdovske pokojnine, že popravili v tem mandatu.

Golob ne ve, zakaj se s tem ni ukvarjala nobena vlada do zdaj, kljub temu da sta bili izpeljani dve reformi. "Mogoče bomo mi prva, ki bo to zajela v reformo, ampak o tem se bomo pogovarjali v marcu, danes je za to prezgodaj," je sklenil.