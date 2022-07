Golob: Vlada bo regulirala tudi cene plina, razliko v ceni bo pokrila država

Vlada je sprejela paket ukrepov proti prehranski in energetski draginji in tako po 13 letih prvič regulirala cene elektrike in določila najvišjo ceno elektrike za gospodinjstva in male poslovne odjemalce. Predsednik vlade je po seji vlade napovedal, da bo Slovenija napolnila svoje kašče in podvojila prehrambene blagovne rezerve ter napolnila skladišča z gorivom. V oddaji 24ur zvečer je povedal, da bo vlada nadalje regulirala tudi cene plina. Bo treba sprejeti še kakšne ukrepe, da nas to zimo ne bo zeblo?

Kot je povedal predsednik vlade Robert Golob, sprejeti ukrepi peljejo v smer, da vlada pokaže, da ve, kaj mora narediti: "Ne le, da napolni zaloge, ampak poskrbi tudi, da so cene za ljudi znosne in da tako ukrotimo inflacijo, kar je ključni cilj za jesen." Ravno cene električne energije in naftnih derivatov so ključno gonilo inflacije, pojasnjuje in dodaja, da je prepričan, da bodo z ukrepi uspešni in da bodo tako poskrbeli, da podivjane cene na trgih ljudi ne bodo preveč prizadele. Na vprašanje, zakaj velika podjetja niso deležna zamrznitve cen električne energije kot mala in srednja podjetja, saj so se tudi njim povečale cene električne energije in zato niso več konkurenčna na tujih trgih ter posledično zmanjšujejo proizvodnjo, kar vodi v odpuščanja zaposlenih, je Golob odgovoril, da je vloga države, da najprej poskrbi za državljane: "Mi smo danes poskrbeli za dva milijona Slovenk in Slovencev in za 100.000 malih poslovnih odjemalcev; preostanek kaže, da ima približno 70 odstotkov velikih poslovnih subjektov ugodne cene električne energije in plina, le 30 odstotkov gospodarstva ima v tem trenutku težave z oskrbo z energijo, zato se pri gospodarstvu ne bomo lotevali ukrepov horizontalno, ampak bomo pogledali vsakega posebej."

icon-expand Žito FOTO: Shutterstock

Vlada želi s tem ukrepom doseči to, da opozori odjemalce, da razmišljajo o varčevanju, namenjen pa je tudi kot opozorilo vsem slovenskim proizvajalcem, da za to zimo začnejo pripravljati strateške rezerve goriv in da jih ne smejo prazniti pred zimo. Kot je pojasnil, bomo podvojili obseg pšenice v blagovnih rezervah, napoveduje, da bo temu sledila še kakšna poljščina, saj mora država poskrbeti, da zalog ne zmanjka: "Na eni strani imamo energetsko in prehrambeno varnost, na drugi strani pa so cene – kombinacija tega, da najprej poskrbimo za zaloge, nato pa reguliramo cene, deluje. Če bi šli le po eni poti, žal ne bi bili uspešni."

Spregovoril je tudi o očitkih, da se je država nekoliko pozno odločila, da bo odkupila pšenico slovenskih kmetov: "Če kmetje dobijo boljše odkupne cene pri slovenski živilski industriji, nimamo nobene težave s tem, da jo prodajo. S tem ukrepom želimo zagotoviti to, da napolnimo naše državne kašče, in omogočiti, da tisti kmeti, ki želijo prodati državi, da imajo izhod." Kaj bo s plinom? Kot je pojasnil Golob, je situacija nekoliko drugačna, saj nimamo lastne proizvodnje. Bo pa, kot poudarja, v prvem planu varnost, zato so, kot je povedal, podpisali solidarnostni pakt z Italijo, saj danes večina plina prihaja iz smeri Avstrije: "Če bi se kaj zalomilo na tej severni poti, imamo odprto zahodno pot za oskrbo najranljivejših odjemalcev. Naslednji teden sprejemamo regulirane cene tudi za plin," je poudaril. Kot je izpostavil, bo vlada izenačila odjem za skupno in individualno uporabo: "Vsak odjem po reguliran po istih nizkih cenah, kar pomeni, da se bo nekaterim strošek znižal tudi za 1000 evrov. Prihranki bodo s tega vidika res ogromni, ne sicer za vse enaki, saj je v prejšnji zimi prišlo do anomalij."

icon-expand Zemeljski plin FOTO: Profimedia

Ali lahko država res določi najvišjo ceno plina, glede na to, da nimamo lastne proizvodnje? "Seveda lahko. Država bo amortizer za razliko med regulirano ceno in ceno, ki jo bodo zahtevali dobavitelji. To bo država prevzela nase, to je naša dolžnost." Golob verjame v solidarnost držav na področju plina: "Večje države so bile sprva skeptične, predsednica komisije EU pa je takoj podprla ta predlog. Štirinajst dni po tem je tudi Nemčija uvidela, da lahko preživimo le s solidarnostjo. Brez redukcij in brez ruskega plina lahko preživimo le tako, če bomo na ravni EU solidarni." Rešitev vidi v privarčevanih količinah plina, ki ga za električno energijo ogromne količine porabijo v Italiji, Nemčiji in na Nizozemskem: "Če ostali uspemo nadomestiti del te električne energije in jo dostaviti v te države iz drugih virov, potem oni privarčujejo ogromne količine plina." Kot pravi, se da z zamenjavo goriva za elektriko privarčevati do 20 odstotkov plina. O potezi Levice in nasprotovanju do interventnega zakona o zdravstvu V parlamentu je bil sprejet interventni zakon, ki naj bi končno odpravil rak rano slovenskega zdravstva: čakalne dobe. Poslanec Levice Miha Kordiš je glasoval proti, ostali člani Levice so se vzdržali. Kako vidi predsednik vlade to nasprotovanje Levice sprejetju zakona, ki ga je priznani kirurg Erik Brecelj označil kot ideološki boj preko trupel bolnikov? "Bistveno bolj me zanima mnenje dr. Erika Breclja kot pa mnenje kateregakoli poslanca," je na to dejal Golob in dodal, da se poslanci Levice sicer včasih še vedno vedejo, kot da so v opoziciji, a da je prepričan, da se bodo kmalu začeli zavedati, da imaš v vladi bistveno bolj učinkovite mehanizme za uveljavljanje svojih načrtov, kot pa biti proti, je prepričan Golob. Zatrdil je še, da je prepričan, da se jim ne more zgoditi scenarij Desusa, ko nihče od poslancev ni ubogal Karla Erjavca, da gre iz koalicije, ampak so poslanci glasovali po svoje. O podiranju žice na mejah Vojaki bodo začeli odstranjevati ograjo na južni meji in opozicija pravi, da s tem Golob ogroža varnost državljanov, da gre za nepremišljen ukrep? Ta žica je tista, ki ogroža varnost ljudi in živali, je v odgovoru na to vprašanje poudaril Golob: "Zgodilo se nam je nedopustno, da so v naših rekah umirali ljudje, zato, ker smo se ogradili z žico na nehuman način. Varnost pa ni bila zato nič večja. Ta žica je v resnici naša sramota." O kandidaturi Marte Kos Gibanje Svoboda gre na predsedniške volitve s svojo kandidatko Marto Kos. Kako Golob vidi očitke nekdanjega predsednika Milana Kučana, ki podpira Natašo Pirc Musar, da bi bilo nesprejemljivo, če bi imela ta stranka ob predsedniku vlade in predsednici državnega zbora še predsednico države?"Vsak ima pravico do svojega mnenja. To ne bo spremenilo naše strategije. Mnenja Kučana se zavedamo, ga sprejemamo, smo se pa kljub temu odločili za Marto Kos," se je premier odzval na podporo, ki jo je nekdanji predsednik Milan Kučan izkazal Nataši Pirc Musar. Ta je Svobodi tudi očital, da bi bila ob predsedniku parlamenta in predsednici državnega zbora zapolnitev še tretjega predsedniškega mesta z njihovo kandidatko, nedopustna. Ob imenovanju kandidatke za predsednico se pojavljajo tudi očitki drugih, da Gibanje Svoboda po orbanovsko" želi prevzeti oblast. "Meni osebno se zdi popolnoma nesprejemljivo, da bi kdo nasprotoval največji stranki, glede kandidatke. Vse stranke bodo imelo svoje kandidate ali kandidatke. Po kateri logiki bi tisti, ki smo dobili največje zaupanje na volitvah bil diskvalificiran pri imenovanju kandidatke," se je še branil Golob. Odločajo ljudje, ne pa strici iz ozadja, je bil še jasen. Zagovarjal vedenje Klakočarjeve Nedavne kritike Klakočar Zupančičeve, ki se nanašajo na njeno preveč avtoritativno vodenje državnega zbora" in neupoštevanje protokola na državni proslavi, se mu zdijo nedopustne: "Predsednica DZ želi navadno kmečko logiko pripeljati v hram demokracije. Ljudje, ki so tam že 30 let, so se razvadili," je zagovarjal njeno vedenje.

icon-expand Urška Klakočar Zupančič FOTO: Aljoša Kravanja

Odzval se je tudi na očitke glede njegovih otrok, ki so ga spremljali na obisku v Bruselj. S sabo jih je vzel, ker si je zaželel njihove družbe, njegovega urnika pa niso motili, je povedal. "Tudi ameriški predsednik Joe Biden je v Madrid prispel s svojima vnukinjama in zaradi njiju celo zapustil večerjo predsednikov," je razložil. S soncem in morsko vodo proti koronavirusu Število novoodkritih okužb še vedno strmo narašča, včeraj je bilo potrjenih kar 1.738 novih okužb potrjenih. Počasi narašča tudi število hospitalizacij, stroka opozarja na novi val, ki pa se je praktično začel že junija. Se bo vlada jeseni odzvala z zapiranjem? Golob obljublja, da ne. "Kot družba se moramo navaditi živeti s covidom brez zapiranja, kot družba se moramo navaditi živeti s covidom brez obveznega cepljena in mi se moramo kot družba navaditi živeti s covidom brez zapiranja šol," je bil jasen. Dobro nam kaže tudi, ker mutacije virusa ustvarjajo manj nevarne različice, je še povedal in dodal: "Da imamo val poleti, je dobro, saj imamo na voljo dve naravni zdravili. Sonce in morsko slano vodo. Vsi gremo lahko na morje in se tam pozdravimo, se ne šalim," je še dejal.

icon-expand Da imamo val poleti je dobro, saj imamo na voljo dve naravni zdravili. Sonce in morsko slano vodo. FOTO: Shutterstock