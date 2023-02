Golob: Tisti, ki imajo bistveno več premoženja, bodo pošteno plačali davke

Golob je tudi zanikal bojazni poslanca NSi Jožefa Horvata , da bo breme napovedanih vladnih projektov na koncu s povečanjem davčnih obveznosti padlo na davkoplačevalce. Horvat je v poslanskem vprašanju predsedniku vlade namreč spomnil na obljube in napovedi predstavnikov vlade v zadnjem času, kot so reforma plač v javnem sektorju, dodatek za sodnike in tožilce, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, gradnja 30.000 javnih najemnih stanovanj, dunajski stanovanjski model in izboljšanje zdravstvenega sistema. "Kdo bo vse to plačal?" je vprašal.

Golob je zatrdil, da za večino od naštetega ne bo potreben niti evro več. Potrebna sredstva so namreč zagotovljena v državnih proračunih za to in prihodnje leto, ki ju je lani jeseni potrdil DZ. "Zato je nekoliko neodgovorno, da se državljanke in državljane straši, kot da gre za nova dejstva," je dejal.

Vlada tako po njegovih besedah ne napoveduje nič novega. To velja tudi za davčno reformo, ki so jo napovedovali pred volitvami in tudi zapisali v koalicijsko pogodbo. Napovedal je znižanje obremenitve plač, a kot je poudaril, "nameravajo pred tem poskrbeti za to, da bo premoženje ustrezno ovrednoteno in da bodo tisti, ki imajo bistveno več premoženja od večine ostalih, za to premoženje pošteno plačali davke".

Več podrobnosti ni razkril, saj se nameravajo koalicijske stranke o davčni reformi najprej pogovoriti na vrhu, ki bo 15. marca. Takrat bo več znanega tudi o napovedani pokojninski reformi. Predloge zdravstvene in stanovanjske reforme ter reforme plačnega sistema v javnem sektorju je medtem vlada že predstavila.