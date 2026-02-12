Golob: Vmešavanje tuje politike v sodstvo je nedopustno

"Nedopustno je, da se politika vtika v sodstvo. Še bolj nedopustno je pa, da to počne tuja politika. Res sem presenečen, kako lahko nekdo v imenu pravne države napada sodstvo znotraj nacionalno popolnoma suverene države, kot je Slovenija. Ne vem, česa se bojijo, ampak to bi morali vprašati njih," je ob prihodu na zasedanje voditeljev na gradu Alden Biesen v Belgiji povedal premier Robert Golob. Podobno je že pred tem "grob poseg v neodvisnost slovenske pravosodne veje oblasti" vodji politične skupine EPP Manfredu Webru očital evroposlanec Marjan Šarec (Renew/Svoboda). Po njegovem mnenju poslanci NSi niso v političnem postopku, temveč - politiki v postopku. "Manfred Weber izpade kot bavarski ata, ki brani svoje otroke za vsako ceno, ker je že zdavnaj pozabil na vrednote in jih je zamenjal za moč in oblast," je med drugim zapisal.

Izjave vodje EPP sta v sredo obsodil atudi evropski poslanci Vladimir Prebilič (Zeleni) in Irena Joveva (Renew/Svoboda), ki menijo, da gre za vmešavanje v delo slovenskih organov in politični pritisk nanje ter poseg v načela spoštovanja pravne države.

Kritike po pozivu EPP in Webra

Politična skupina EPP in njenen vodja so namreč ta teden pozvali Evropsko komisijo, naj spremlja pregon članov NSi v Sloveniji v zadevi Knovs in preuči, ali bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe. Specializirano državno tožilstvo (SDT) je po poročanju medijev v začetku meseca vložilo obtožni predlog zoper štiri sedanje in nekdanje člane Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb iz vrst NSi. Šlo naj bi za prvaka stranke Jerneja Vrtovca, poslanca Janeza Žaklja in Jožefa Horvata ter tudi nekdanjega predsednika NSi Mateja Tonina, ki je sedaj evropski poslanec EPP. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Robert Golob FOTO: AP