Slovenija

Golob: Vmešavanje tuje politike v sodstvo je nedopustno

Bruselj, 12. 02. 2026 13.14

Avtor:
M.P. STA
Robert Golob

Vmešavanje politike v sodstvo je nedopustno, še bolj pa, če to počne tuja politika, je ob robu neformalnega zasedanja voditeljev EU v Belgiji dejal premier Robert Golob. Komentiral je poziv politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), naj Evropska komisija spremlja pregon članov NSi v Sloveniji v zadevi Knovs.

"Nedopustno je, da se politika vtika v sodstvo. Še bolj nedopustno je pa, da to počne tuja politika. Res sem presenečen, kako lahko nekdo v imenu pravne države napada sodstvo znotraj nacionalno popolnoma suverene države, kot je Slovenija. Ne vem, česa se bojijo, ampak to bi morali vprašati njih," je ob prihodu na zasedanje voditeljev na gradu Alden Biesen v Belgiji povedal premier Robert Golob.

Podobno je že pred tem "grob poseg v neodvisnost slovenske pravosodne veje oblasti" vodji politične skupine EPP Manfredu Webru očital evroposlanec Marjan Šarec (Renew/Svoboda). Po njegovem mnenju poslanci NSi niso v političnem postopku, temveč - politiki v postopku. "Manfred Weber izpade kot bavarski ata, ki brani svoje otroke za vsako ceno, ker je že zdavnaj pozabil na vrednote in jih je zamenjal za moč in oblast," je med drugim zapisal.

Preberi še Vodja EPP podprl SDS in NSi: Stabilna desnosredinska vlada je prednost

Izjave vodje EPP sta v sredo obsodil atudi evropski poslanci Vladimir Prebilič (Zeleni) in Irena Joveva (Renew/Svoboda), ki menijo, da gre za vmešavanje v delo slovenskih organov in politični pritisk nanje ter poseg v načela spoštovanja pravne države.

Kritike po pozivu EPP in Webra

Politična skupina EPP in njenen vodja so namreč ta teden pozvali Evropsko komisijo, naj spremlja pregon članov NSi v Sloveniji v zadevi Knovs in preuči, ali bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe.

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je po poročanju medijev v začetku meseca vložilo obtožni predlog zoper štiri sedanje in nekdanje člane Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb iz vrst NSi. Šlo naj bi za prvaka stranke Jerneja Vrtovca, poslanca Janeza Žaklja in Jožefa Horvata ter tudi nekdanjega predsednika NSi Mateja Tonina, ki je sedaj evropski poslanec EPP. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Robert Golob
Robert Golob
FOTO: AP

Vodja EPP je v torek dejal, da teče kazenski pregon proti "kolegom tukaj v Evropskem parlamentu" iz NSi, in to "samo zato, ker so pred leti opravili svoje delo v nacionalnem parlamentu". Spraševal se je, zakaj se to dogaja le nekaj tednov pred volitvami.

"Torej so v Sloveniji na mizi tudi pomembna vprašanja pravne države. In prosim tudi komisijo, naj zadevo preuči," je pozval Weber, ki se je pretekli teden skupaj z vodstvom politične skupine EPP in vodji nacionalnih delegacij mudil na obisku v Sloveniji.

epp nsi robert golob sodstvo

KOMENTARJI104

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Justice4all
12. 02. 2026 14.59
Edino Soroš ima licenco se vtikati povsod....
Odgovori
0 0
Luna61
12. 02. 2026 14.57
Račun pa je čudežno izginil iz portala
Odgovori
-1
1 2
Dej nehej noo
12. 02. 2026 14.56
Nč nouga s temu vtikanjem drugih držav kamor jim ni treba...sam ukraino poglej kuko so vsi pametni
Odgovori
+1
1 0
Julijann
12. 02. 2026 14.56
Komisarka Vera Joureva je obiskala US v najbolj občutljivem času. Je mogoče dala kakšne nasvete glede rtv? Le sprašujem
Odgovori
+1
2 1
Smuuki
12. 02. 2026 14.52
Narod odpira oči. Vse to bo nagrajeno na volitvah. Kaj pa če bo kontra efekt od pričakovanega?
Odgovori
+2
2 0
Sventevith
12. 02. 2026 14.49
A zdaj je pa politika iz Bruslja tuja politika? :)))))
Odgovori
+2
3 1
Smuuki
12. 02. 2026 14.49
Uvajanje sodnih postopkov konkurenci v času volitev je dopustno? Vedno znova iz volitev v volitve to počne levi blok. Je to zgolj naključje ali praksa?
Odgovori
+5
6 1
Luna61
Luna61
12. 02. 2026 14.48
Račun pa je čudežno izginil iz portala
Odgovori
+4
5 1
EU Dig. Cenzura
12. 02. 2026 14.57
To ni pomembna tema, to je samo zato da ne bo kdo rekel da niso pkazali. Sej ni važno če po 20 minutah pade na drugo stran med nepomembno.
Odgovori
-1
0 1
natas999
12. 02. 2026 14.46
kdo to govori😂😁😅
Odgovori
+6
6 0
Tko ne bo šlo
12. 02. 2026 14.44
Ravno toliko, kot tvoje vmešavanje v politiko
Odgovori
+3
5 2
EU Dig. Cenzura
12. 02. 2026 14.42
Po volitvah, ko zgine Golob bo tudi poroka šla, saj bo lahko nehal skrivat kam je usmerjen. Se bosta lahko z Maljevcem dobivala!
Odgovori
+4
5 1
boslo
12. 02. 2026 14.47
Šoferja se ne bo nič vprašalo?
Odgovori
0 0
Orisei1
12. 02. 2026 14.41
Po volitvah prepovejte financiranje institutov iz tujine, zaprimo Niki pipico Sorosevega denarja!
Odgovori
+7
8 1
EU Dig. Cenzura
12. 02. 2026 14.41
To kar dela vlada, NASTAVLJANJE SODNIKOV JE NEZAKONITO!!!
Odgovori
+8
9 1
macolagobec
12. 02. 2026 14.40
Tuja politika se nič ne vmešava, samo preverja standarde demokracije in pravne države in ugotavlja, da je Zlovenija na ravni Belorusije in Rusije. Murgelski zlobni škrat, imenovan tudi žepni Lukašenko še naprej sesuva zlovensko sodstvo.
Odgovori
+3
6 3
mario7
12. 02. 2026 14.40
Daj golob povej to Slovenskim desnuhom.
Odgovori
-7
1 8
proofreader
12. 02. 2026 14.38
Vladna koalicija Mirovnemu inštitutu ni ostala dolžna. Ne le finančno, dolgoletna direktorica, aktivistka in skrajna levičarka je bila leta 2024 imenovana za ustavno sodnico kot najbolj radikalno leva sodnica v zgodovini Slovenije.
Odgovori
+12
13 1
Krošnja
12. 02. 2026 14.36
NSi se pred volitvami za vsako ceno želi ubraniti pred sodiscem, vsaj za toliko casa da so volitve mimo potem bodo pa ze nekako. Vrtovcu na celu pise, kaksen tip cloveka je. Se ena stranka tipa SDS
Odgovori
-6
2 8
mazo111
12. 02. 2026 14.35
tale Golob nas ima za norčke
Odgovori
+10
13 3
peglezn
12. 02. 2026 14.35
da to izjavi tip, ki svoje domače probleme rešuje z vtikanjem v tuje (ukrajina, zda, palestina,...), nekdo čigar oblast pumpajo razne "nevladne organizacije", financirane iz tujine (npr. Nika Kovač)... pa to moraš res imet narod za osla
Odgovori
+7
9 2
mazo111
12. 02. 2026 14.34
Golob , a lahko nehaš, kakšno sodstvo, korupcija na vsakem hodniku, podkupnine letijo
Odgovori
+8
9 1
bibaleze
