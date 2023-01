Golob: Vse tri koalicijske stranke bodo prispevale glasove. Poslanci SD proti

A kot je bilo v sredo razumeti poslanca Svobode Boruta Sajovica , poslanci največje koalicijske stranke pobude za ustavno presojo ne bodo vlagali. Golob je danes na novinarski konferenci ob prvi obletnici ustanovitve stranke to izjavo označil za nesporazum in dejal, da so o tem vprašanju danes razpravljali na sestanku koalicije.

Poslanci so na ponovnem glasovanju v torek sprejeli novelo Zakona o finančni upravi, ki uvaja sporno sledenje blagu. Podporo so mu namreč v zadnjem trenutku poleg Gibanja Svoboda zagotovili tudi v Levici. So se pa hkrati zavezali, da bodo sporni člen poslali v ustavno presojo s predlogom za začasno zadržanje.

A kot poroča novinarka 24UR Metka Majer , so iz poslanske skupine SD sporočili, da njihovi poslanci glasov ne bodo prispevali. Ti so bili nad torkovim razpletom v parlamentu presenečeni.

"Mi smo tekom celotnega koalicijskega usklajevanja, pa tudi na seji DZ izrazili pomisleke glede tega člena. Ne, ker bi podpirali tihotapljenje blaga, ampak ravno obratno. Mi smo ves čas želeli, da se ne bi zgodilo, da bi postopki padli na sodišču, zato smo predlagali uvedbo sodnega nadzora," je včeraj pojasnila poslanka SD Meira Hot in dodala, da so bili pri tem skladni z Levico.

"Kaj je bilo v ozadju, ne morem komentirati. Odločili so se, kot so se, mi smo pri našem stališču vztrajali," je dejala, ob tem pa poudarila, da se v SD ne čutijo izigrane. "To je del koalicije, imaš različna mišljenja. Na koncu se vsaka stranka odloči po svoje, tako da gre za normalen koalicijski proces," je dejala.

Da ne gre za razpoke v koaliciji, je izpostavila tudi predsednica SD Tanja Fajon. "V tem ne vidim jabolka spora. Mi smo držali svojo načelno pozicijo do konca, to je, da nas je skrbela ta sporna določba o sledenju," je dejala. Sama bi si sicer bolj želela, da bi DZ v torek novelo zakona zavrnil in bi nato dobili na mizo novo različico brez te določbe. Boji se namreč, da bi zakon začel veljati, še preden bo Ustavno sodišče sprejelo odločitev. "In potem bomo prišli v situacijo, ki lahko odpre nevarno Pandorino skrinjico," je bila slikovita.