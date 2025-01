Golob vztraja, da je treba spremeniti sistem obračuna omrežnine

Janeza Žaklja (NSi) je zanimalo, zakaj vlada ne ublaži višjih stroškov omrežnine pri elektriki tudi za november in december lani (za januar in februar je predlog zakona v DZ), kako bo vlada visoke stroške omrežnine pri elektriki blažila naslednjo zimsko sezono in kako je s pripravo interventnega zakona za pomoč gospodarstvu.

Vlada je zvišanje omrežnine v zimski sezoni za večino gospodinjskih odjemalcev omilila s podaljšanjem regulacije cen električne energije novembra lani, je odgovoril premier.

Ostala pa je skupina tistih, je dodal, ki želijo vlagati v čiste tehnologije. Tovrstna vlaganja so se po uveljavitvi novega sistema obračuna omrežnine ustavila, je dejal in navedel podatek, da so slovenskemu proizvajalcu toplotnih črpalk, "enemu najboljših v Evropi", od uvedbe novega sistema omrežnine upadla za polovico.

"To je najboljši dokaz, da so ljudje zaradi tega novega sistema zaustavili investicije v čiste tehnologije. Podnebne politike, zeleni prehod in investicije v čiste tehnologije pa so naša ne samo civilizacijska dolžnost do bodočih generacij, ampak so zapisane v vseh dokumentih tako Slovenije kot tudi Evrope. Ne more agencija neodvisno sprejemati ukrepov, ki bi delovali proti tem usmeritvam," je poudaril premier.

Zato je koalicija prejšnji teden v DZ vložila zakon, ki bi odpravil "najbolj krivični del tarifne metodologije". Predlog zakona predvideva, da bi se za januar in februar letos omrežnina za obračunsko moč v najdražjem bloku 1 obračunala po tarifah za blok 2, omrežnina za presežno moč pa ne bi bila obračunana.

Od agencije pričakujejo popravke metodologije

Od začetka marca do konca oktobra, v času nizke sezone pri omrežnini, teh ovir ne bo, zato predvidoma tudi ne interventnih ukrepov, agencija pa bi morala prilagoditi metodologijo, je dejal Golob. "Pričakujemo, da bo agencija prilagodila metodologijo, da bo upoštevala strateške usmeritve Republike Slovenije," je poudaril.

Če bo metodologija ustrezno spremenjena, tudi šokov v novembru in decembru ne bo. Če pa ne bo ustreznih popravkov, koalicija ve, po kateri poti mora iti, da lahko popravke izpelje prek DZ, je dejal Golob.

Analize sistemskega operaterja omrežja Elesa so po premierjevih besedah pokazale, da so bila predvidevanja in napovedi, kakšni bodo učinki novega sistema omrežnine, napačne. Kot največja težava so se izkazala nesorazmerna povišanja pri gospodinjstvih, podatki so že zbrani in pri gospodinjskih odjemalcih ima koalicija v skladu z evropsko zakonodajo tudi največ možnosti ukrepanja, je premier utemeljil pripravo zakona le za gospodinjstva.