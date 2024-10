Golob z delegacijo na delovni obisk v Belo hišo: v ospredju energetska varnost

Voditelja Slovenije in ZDA sta se sicer v zadnjih dveh letih večkrat srečala ob robu multilateralnih srečanj, tokratni sestanek pa bo prvi v Beli hiši. V kabinetu premierja ob tem poudarjajo tesne vezi med zaveznicama, ki imata od leta 2020 vzpostavljen strateški dialog, povezujejo pa ju skupne vrednote, zgodovinsko prijateljstvo, strateško partnerstvo in zavezništvo v Natu.

Obisk Goloba sta Bela hiša in kabinet premierja napovedala v petek, pri čemer sta oba izpostavila sodelovanje Slovenije pri veliki izmenjavi zapornikov med Rusijo in Zahodom letos poleti. Slovenija je namreč takrat v izmenjavo, ki je domov pripeljala tudi več Američanov, prispevala dva tik pred tem obsojena ruska vohuna.

V Beli hiši napovedujejo poglobljen pogovor o številnih vprašanjih skupnega interesa. Med temi naštevajo energetsko varnost in sodelovanje, kar je kot eno od ključnih tem pred obiskom izpostavil tudi sam Golob. V kabinetu poleg tega med področji bilateralnega sodelovanja izpostavljajo še kibernetsko varnost, umetno inteligenco in inovacije.

Državi od leta 2020 vodita strateški dialog, o vzpostavitvi katerega sta se dogovorila takratni zunanji minister Anže Logar in državni sekretar ZDA Mike Pompeo. Na zadnjem, četrtem krogu pogovorov aprila letos v Ljubljani so govorili o krepitvi dvostranskih odnosov v gospodarstvu, znanosti in energetiki, kibernetski varnosti ter skupnih prizadevanjih v boju zoper dezinformacije.

Slovenija in ZDA sta prav tako letos podpisali sporazum Artemis, s katerim sta potrdili interes za sodelovanje na področju vesolja in naprednih tehnologij. S podpisom memoranduma o soglasju o ukrepih proti tujemu manipuliranju z informacijami pa sta potrdili partnerstvo za krepitev odpornosti in boj proti dezinformacijam.

V ZDA izvozili za 791 milijonov evrov blaga, uvozili za 289 milijonov

Na področju gospodarskega sodelovanja je Slovenija lani v ZDA izvozila za 791 milijonov evrov blaga, uvozila pa ga je za 289 milijonov evrov. Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 1,08 milijona evrov. S tem so se ZDA lani uvrstile na 22. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi, izhaja iz podatkov na spletni strani Izvoznookno.si.

Na mednarodnem prizorišču državi druži skupen pristop do Zahodnega Balkana in močna podpora Ukrajini. V Ljubljani ob tem izpostavljajo, da bo slovenska kandidatka v novi sestavi Evropske komisije prevzela resor širitve, kamor spada tudi obnova Ukrajine. Med globalnimi vprašanji bosta voditelja izmenjala stališča tudi glede Bližnjega vzhoda.

Obisk v ZDA je po prepričanju Goloba izraz ugleda, ki ga imata Slovenija in njena zunanja politika v zadnjem obdobju, ki ga zaznamuje nestalno članstvo države v Varnostnem svetu Združenih narodov.

Golob se na pot z redno letalsko linijo odpravlja v ponedeljek, spremljala ga bo obsežna delegacija, pa tudi Tina Gaber. V domovino se bodo vrnili v četrtek dopoldne.

Pretekli obiski

V začetku novembra 1998 se je s tedanjim predsednikom Billom Clintonom srečal premier Janez Drnovšek. Dobra tri leta in pol kasneje se je Drnovšek srečal tudi z Georgeem W. Bushem, ki je julija 2006 gostil še Janeza Janšo.