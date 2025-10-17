Golob z delodajalci o božičnici

Vlada v predlogu zakona o božičnici, ki ga je obravnavala v četrtek, predlaga uvedbo obveznega zimskega dodatka v višini polovice minimalne plače, ki bi bil neobdavčen in neoprispevčen. Letos bi bila izplačana najpozneje do 18. decembra v višini 639 evrov. Podjetjem v likvidnostnih težavah bi bila na voljo možnost zamika plačila, letos pa tudi izplačilo v višini zgolj 160 evrov.

Delodajalci v takšni omilitvi vidijo "odraz dobre volje". "Smo zadovoljni, da prihajajo s tovrstnimi predlogi, jih pozdravljamo, niso pa še na ravneh, kot jih pričakujemo," je v četrtek dejal glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček. Svoje približevalne predloge bodo predsedniku vlade po napovedih predstavili na današnjem sestanku.

Sindikati, ki obvezno božičnico podpirajo, so medtem prepričani, da mora biti izplačilo enako za vse in da je zadosten "odpustek" delodajalcem zamik izplačila.

Državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija je v četrtek na TV Slovenija napovedal, da bodo socialni partnerji predlog zakona o božičnici predvidoma prejeli danes.

Kdaj bo nova seja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) o božičnici, pa ostaja nejasno. Gorenšček kot predsedujoči ESS pričakuje, da med 27. oktobrom in 7. novembrom. Na vladi upajo, da bo to 27. oktobra, saj želi predlog zakona do konca meseca vložiti v postopek v DZ.