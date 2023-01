'Z januarjem sodnikom in tožilcem dodatek v višini 600 evrov bruto'

Premier Robert Golob je na občnem zboru Slovenskega sodniškega društva napovedal reformo plačnega sistema s posebnim plačnim stebrom za sodstvo oziroma pravosodje. "Da pokažemo svojo resnost, smo se odločili, da bomo s 1. januarjem sprejeli dodatek k vašim plačam," je dejal zbranim. Prejeli naj bi ga funkcionarji v pravosodnem sistemu, tudi tožilci.

Ne le zdravniki, tudi sodniki so nezadovoljni s svojimi plačami. Po njihovem so kot funkcionarji v neprimerno slabšem položaju od zakonodajne in izvršilne veje oblasti. Z vlado so sodniki na to temo že govorili, jeseni jim je obljubila, da bo do tega poletja uredila vse funkcionarske plače. Tako sodni svet kot občni zbor sodniškega društva je zdaj obiskal premier Robert Golob. Na Pravni fakulteti v Ljubljani se je na občnem zboru sodniškega društva zbralo več sto sodnikov iz vse Slovenije. Združila pa naj bi jih prav jeza zaradi prenizkih plač. "Da pokažemo svojo resnost, smo se odločili, da bomo s 1. januarjem sprejeli dodatek k vašim plačam," je Golob dejal zbranim. Prejeli naj bi ga funkcionarji v pravosodnem sistemu, tudi tožilci. "S tem hočemo pokazati, da ne dajemo samo obljub," je navedel Golob. Po njegovih besedah naj bi šlo za nominalno 600 evrov bruto dodatka vsak mesec. "S tem želimo postaviti izhodišče za to reformo," je dejal. Starejši bodo procentualno dobili manj. "Hočemo, da je ta dodatek tisti, ki jasno pove, kje bomo startali kasneje," je navedel. Ob tem je dodal, da bo leto 2023 leto reform. Te ne bodo le pri plačnem sistemu, ampak tudi pri zagotavljanju avtonomije sodne veje oblasti, je zatrdil. Golob je novico sporočil na občni seji sodniškega društva, na kateri so se sodniki po besedah predsednika Vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča zbrali zaradi nezadovoljstva nad neuresničenimi pričakovanji glede sodniških plač. "To traja že desetletje. Sodstvo ni slišano," je poudaril.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Ena temeljnih zahtev za neodvisnost sodstva je materialna neodvisnost sodstva in prva postavka za to so sodniške plače, je dejal Florjančič. Po njegovih besedah namreč dostojne sodniške plače niso samo varuh pred korupcijskimi tveganji, ampak so varuh tega, da sodnik lahko vso energijo posveti sodniškemu delu, zato da mu ni treba iskati drugih finančnih virov za dostojno preživetje. Sestavni del sodniškega poklica je nezdružljivost z ostalimi deli, zato da ne bi bili ukleščeni še v kakršnekoli druge položaje ali razmerja, ki bi imeli vpliv na njihovo sodniško delo, je izpostavil. Sodnike je v prizadevanjih za dostojne plače na zboru podprla tudi nekdanja sodnica, danes pa predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Že pred zborom so se o plačnem položaju sodnikov oz. nesorazmerjih, ki obstajajo med plačami sodnih funkcionarjev in funkcionarjev ostalih dveh vej oblasti, s predstavniki vlade pogovarjali tudi člani Sodnega sveta. Seje slednjega so se namreč udeležili premier Golob ter ministrici za pravosodje in javno upravo Dominika Švarc Pipan in Sanja Ajanović Hovnik.

icon-expand Seja Sodnega sveta in zbor sodniškega društva FOTO: Bobo