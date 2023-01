Neformalni pogovori z ministrskimi kandidati, naslednik Bobnarjeve neznanka

Vlogo začasne notranje ministrice naj bi še do konca januarja opravljala ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik.

Premier pa bo, kot je slišati iz vladnih vrst, glede izpraznjenega mesta po odhodu Tatjane Bobnar dodobra razmislil, saj ustreznega kandidata ta trenutek še nima. Špekulacij o možnih imenih je bilo sicer v političnih kuloarjih kar nekaj, od državnih sekretarjev Branka Lobnikarja in Tine Heferle pa vse do scenarija, da bi na resorju ostala kar Ajanovič Hovnik.

Bistveno bolj so medtem jasne in dokončne stvari pri tistih, ki prvič vstopajo v Golobovo vlado. Z Bratuškovo, Maljevcem in Feldo se je premier sestal prvič. Največ pomislekov naj bi se mu še do zadnjega porajalo okoli Felde, zato se je po naših informacijah sestal še z enim kandidatom, naposled pa se odločil za prvega.

Pot do vlade, ki bo imela 20 in ne več 17 ministrstev je sicer še razmeroma dolga. Predvidoma v ponedeljek bo Golob v parlament poslal listo kandidatov, temu bodo sledila zaslišanja na pristojnih parlamentarnih odborih in nato še glasovanje o vladi.