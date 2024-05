Golob: Z novelo zakona bomo jasno razmejili javno in zasebno zdravstvo

Predsednik vlade Robert Golob se je danes mudil na slovesnosti ob 95. obletnici delovanja Zdravstvenega doma Murska Sobota, kjer si je ogledal njihove prenovljene prostore. V svojem slavnostnem nagovoru je dejal, da je zdravstvo ena izmed najpomembnejših prednostnih nalog vlade. "Verjamemo v javno zdravstvo. Ravno zaradi tega smo danes dali v koalicijsko usklajevanje novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, v katerem bomo jasno in dokončno razmejili med javnim in zasebnim zdravstvom," je poudaril.

S spremembo zakona bo, kot pravi, prepletanje javnega in zasebnega zdravstva v prihodnje izrazito oteženo. Po drugi strani pa obljublja, da se bo krepil položaj javnega zdravstva, da se bodo institucije javnega zdravstva lahko nemoteno posvečale bolnikom. "Samo zadovoljno osebje lahko bolnikom omogoči ustrezno storitev," je poudaril premier in se zahvalil vsemu zdravstvenemu osebju za predanost in srčnost, s katero pomagajo bolnikom.

Pred slovesnostjo je Golob obiskal tudi Splošno bolnišnico Murska Sobota, kjer se je sestal z vodstvom bolnišnice in si ogledal nov negovalni oddelek. Kot so sporočili iz kabineta premierja, je graditev prizidka, v katerem bo v kratkem zaživel negovalni oddelek, pomemben mejnik za celotno Pomurje, kjer je to največja investicija v zadnjih 20 letih. Celotna investicija je znašala 9,6 milijona evrov, od tega je delež evropskih sredstev 5,9 milijona evrov, preostanek pa je financiralo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. S projektom se bo povečalo število bolniških postelj, bolniške sobe pa bodo opremljene po najnovejših tehničnih in strokovnih smernicah, so dodali.