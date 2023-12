Golob z zahvalo diplomatom za krepitev ugleda Slovenije

Kot primer je omenil glasovanje o kandidaturi Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN. Poudaril je, da se Slovenija kot majhna država vedno zavzema za uravnotežene odnose, številni pa so prepričani, da v zaostrenih razmerah ravno take države potrebujemo v VS ZN. V prid Sloveniji je bila tudi naša konsistentnost v zunanji politiki, je prepričan.

Med temami vrha je izpostavil širitev ter Slovenijo označil za eno najbolj vnetih zagovornic približevanja držav Zahodnega Balkana EU. Posebej je omenil Bosno in Hercegovino, ki je prišla do točke, ko bo odprla proces pogajanj z EU. "BiH bo morala še delati, pa vendar pot se odpira," je dejal.

Dejal je še, da želi v današnjih pogovorih z diplomati spodbuditi razpravo o temah nedavnega vrha EU, kjer so tako kot običajno voditelji tehtali med načeloma enotnosti in solidarnosti.

Ocenil je, da se v EU krepi tabor, ki meni, da se v Gazi dogaja humanitarna katastrofa, da so ukrepi nesorazmerni in da je treba zaščititi civiliste. "Enotni smo v obsodbi napadov Hamasa, obsojamo zajetje talcev in priznavamo pravico Izraela do samoobrambe ob spoštovanju mednarodnega prava," je dejal.

Verjame, da bo vprašanje bližnjevzhodnega konflikta v VS ZN v prihodnjih mesecih še bolj izpostavljeno, Slovenija pa si bo prizadevala, da v VS ZN najde rešitev. Premier je prepričan, da bo pri tem imela podporo več držav in bo uspešna.

Slovenija bo VS ZN predsedovala septembra, ko se bo v ZN zvrstilo veliko pomembnih dogodkov. "Prepričan sem, da bom lahko zelo ponosen na vas in da bodo tudi državljani ponosni na vas," je sklenil premier.