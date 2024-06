Golob: z zakonodajo bi morali redefinirati vlogo staršev in šolnikov

Poslanka Iva Dimic (NSi) je v poslanskem vprašanju premierju Robertu Golobu spomnila na nedavni primer medvrstniškega nasilja na brežiški osnovni šoli in opozorila, da so že maja lani seji parlamentarnih odborov vlado pozvali k ukrepanju. " Vedno znova nas pretresajo poročila o podobnih dogodkih, vendar kakšnih konkretnih rešitev še vedno nismo slišali ne videli ," je bila kritična.

Golob je pritrdil, da je problematika vrstniškega nasilja "izjemno resna". "Ta problem, ki se je iz Združenih držav Amerike prelil v Evropo, bo žal najverjetneje postajal vedno večji, zato klasični normalni odzivi ministrstev, najverjetneje tudi Policije, na način, kot smo jim bili priča do sedaj, verjetno ne bodo zadoščali," je ocenil. Pojasnil je, da je ministra za vzgojo in izobraževanje danes ponovno pozval, da mu poroča o izvedenih aktivnostih od omenjene seje odborov, in da pripravi načrt, s katerimi ukrepi se bodo skupaj s Policijo lotili te problematike.

"Sam ne ocenjujem, da so bili do sedaj predstavljeni ukrepi zadostni," je dejal. Po njegovem prepričanju bodo morali s spremembo zakonodaje redefinirati vlogo staršev in delavcev v šolskem sistemu, slednje tudi opolnomočiti, da bodo lahko to vprašanje ustrezno naslovili. Obenem pa ne verjame, da se da temu družbenemu fenomenu v celoti izogniti.

Ob problematiki vrstniškega nasilja je izpostavil tudi vprašanja romske manjšine, pri čemer pa je pozval, da se teh vprašanj ne meša, čeprav včasih pride do prepleta. Vprašanja romske manjšine po njegovih besedah namreč zahtevajo posebno obravnavo. "Ni enostavnih rešitev," je dejal in dodal, da bo treba pripraviti poseben akcijski načrt, kako se soočati s tem.

Tretje vprašanje pa je po njegovem to, ali je slovenska Policija ustrezno organizirana in pripravljena na soočanje s tem fenomenom vrstniškega nasilja.

Premier verjame, da bo lahko tudi omenjeni dogodek v Brežicah služil temu, da bodo spremembe učinkovite in da bo v prihodnje obvladovanje tega pojava nekoliko bolj učinkovito. "Danes pa žal moram tudi sam deliti mnenje, da nismo prav posebej učinkoviti pri obvladovanju tega vprašanja," je dodal.