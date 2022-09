Golob: Za boj z energetsko krizo v 2023 skoraj pet milijard evrov

Vlada po letošnji pomoči gospodinjstvom in gospodarstvu za blažitev posledic energetske draginje za leto 2023 predvideva ukrepe v vrednosti skoraj pet milijard evrov, je v odgovoru na poslansko vprašanje v DZ zagotovil premier Robert Golob. Pred regulacijo cen za gospodarstvo je po njegovih besedah treba spremeniti več stvari na evropski ravni.

"Za leto 2023, ko bodo razmere najhujše, pripravljamo paket zakonov – nekateri zakoni so že sprejeti, nekateri so v pripravi –, katerih skupni obseg bo znašal skoraj pet milijard evrov. Toliko denarja bomo skupaj namenili temu, da bo Slovenija šla skozi to energetsko zimo brez velikih prask," je v odgovoru na vprašanje Boruta Sajovica (Svoboda) dejal premier Robert Golob.

Slovenija bo za gospodarstvo namenila okoli 1,5 milijarde evrov in za gospodinjstva okoli 1,2 milijarde evrov.

Od tega bo za gospodarstvo namenjenih okoli 1,5 milijarde evrov in za gospodinjstva okoli 1,2 milijarde evrov, v pomoč bo vključeno tudi kmetijstvo, je povedal. Z ukrepi nameravajo zagotoviti, da bodo največji dobavitelji, med njimi državna podjetja, prevzeli vse uporabnike po reguliranih cenah, tako da "nihče ne bo ostal brez dobavitelja, še manj brez oskrbe". Cilj drugega paketa je, da bo gospodarstvo lahko delovalo po cenah, ki bodo primerljive s tistimi v Evropi oz. bodo nižje. S tretjim paketom pa nameravajo zagotoviti, da bodo regulirane cene, ki veljajo od 1. septembra, veljale celotno prihodnje leto, "oziroma dokler bo potrebno". Kombinacija ukrepov bo pripeljala do tega, da bo inflacija v Sloveniji nižja od evropskega povprečja in da bo njeno gospodarstvo delovalo po konkurenčnih cenah. "Zavarovali bomo delovna mesta in zavarovali bomo ljudi. Na nikogar ne bomo pozabili," je zagotovil Golob.

Robert Golob je pojasnil, da vlada s tretjim paketom namerava zagotoviti, da bodo regulirane cene, ki veljajo od 1. septembra, veljale celotno prihodnje leto, "oziroma dokler bo potrebno".