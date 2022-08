Golob za čimprejšnji vstop Hrvaške v schengen, Plenković ga vabi na obisk

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

V šoli se učijo zahtevnejše izraze. Učiteljica vpraša, Kaj je to 'katastrofa'.

Janezek pravi :"Katastrofa bi bila, če bi zajec prišel v vrt in obgrizel solato." "Ne, Janezek, to bi bila 'škoda'. Katastrofa bi bila na primer, če bi strmoglavilo vladno letalo s predsednikom in vsemi člani vlade in bi vsi umrli. Si razumel razliko ?" Janezek : "Ja." Čez nekaj dni pride šolski inšpektor kontrolirat znanje. Vpraša : "Kdo mi lahko razloži, kaj je 'katastrofa'?" Janezek ponosen :"Katastrofa bi bila, če bi strmoglavilo vladno letalo z vsemi člani vlade in bi vsi umrli." "Odlično razumeš pojme." Janezek pa še doda : "Ampak ne bi pa bila to škoda. Škoda bi bila, če bi zajec v vrtu obgrizel zelje."