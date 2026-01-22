Naslovnica
Slovenija

Golob za CNN: Evropa je končno pokazala nekaj hrbtenice

Celje, 22. 01. 2026 18.10

Avtor:
U.Z. STA
Golob na CNN

Premier Robert Golob je za ameriško televizijo CNN komentiral globalno politično dogajanje zadnjih dni in med drugim dejal, da je Evropa "končno pokazala nekaj hrbtenice". Poudaril je, da samo združena Evropa lahko deluje kot vodilna sila, Slovenija pa po njegovih besedah ostaja trdno zavezana mednarodnemu redu na čelu z Združenimi narodi.

Robert Golob je v pogovoru za oddajo Povezani svet na ameriški televiziji CNN danes poudaril, da je Evropa zares močna le takrat, ko je združena, v zadnjem tednu pa je "končno pokazala nekaj hrbtenice".

"Ne glede na to, ali prihajate iz majhne ali velike države, samo združena Evropa lahko skupaj z našimi zavezniki deluje kot vodilna sila, ne le vojaška, temveč predvsem pri vrednotah, kar svet od nas tudi pričakuje," je dodal.

Slovenija po njegovih besedah ostaja trdno zavezana mednarodnemu pravu in mednarodnemu redu na podlagi Ustanovne listine Združenih narodov.

"Nobena pobuda ne more tega nadomestiti ali biti nad tem," je še dejal Golob. Enako po njegovem velja za Odbor za mir, ki ga je danes v Davosu skupaj s podobno mislečimi svetovnimi voditelji ustanovil predsednik ZDA Donald Trump. "Vsaka pobuda, vključno z Odborom za mir, je lahko zgolj podaljšek ZN. To je načelo, v katerega ne verjamem le sam, temveč ga je treba zagovarjati za vsako ceno," je dodal.

Slovenija po njegovih besedah podpira vsako pobudo, ki bi končala trpljenje prebivalcev Gaze. Vendar pa ne podpira mehanizmov, ki bi se lahko obravnavali kot nekaj, kar deluje vzporedno z Združenimi narodi, zato se tudi ne namerava pridružiti Odboru za mir.

Podobno kot že v sredo je pojasnil, da bi Slovenija sodelovanje v odboru sprejela znotraj ožjega mandata, ki bi se osredotočal na povojno obnovo Gaze.

Golob je komentiral tudi govora kanadskega premierja Marka Carneyja in nemškega kanclerja Friedricha Merza na forumu v Davosu, ki sta omenjala konec obstoječega in vzpostavljanje novega svetovnega reda. Dejal je, da sam ni tako pesimističen, in da zahodni zavezniki z iskrenimi pogovori še vedno lahko najdejo skupno pot in premagajo izzive, s katerimi se soočajo.

golob cnn pogovor evropa

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
