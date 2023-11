Golob za manj birokratizacije in davčno reformo, gospodarstveniki za razbremenitev plač

Golob je pred zbranimi gospodarstveniki spomnil na energetsko krizo kot posledico ruske agresije na Ukrajino, ki ji je sledila socialna kriza, avgusta pa so Slovenijo prizadele še poplave. "Vlada se je odzvala odločno," je dejal in dodal, da so šla za blaženje posledic vseh teh kriz znatna proračunska sredstva.

Vseeno se veliko vlaga v investicije, inovacije in razvoj. "Nikoli doslej ni bilo toliko državnih sredstev namenjenih za raziskave, znanost in razvoj," je povedal. Samo z znanjem bomo povečevali produktivnost in če želimo graditi blaginjo na družbi znanja, potem so ravno ta sredstva najbolj pomembna, je dejal.

"Predvidljivo in predvsem konkurenčno poslovno okolje"

"Želimo tekmovati z najbolj razvitimi v svetu in zato potrebujemo več znanja, več raziskav in razvoja," je dejal tudi predsednik GZS Tibor Šimonka. "Zahtevamo razbremenitev plač in da vse večji delež le-teh pripada tistim, ki so si jih zaslužili," je dodal.

Za razliko od političnih strank, ko pridejo na oblast, ima gospodarstvo po Šimonkovih besedah že vsa leta isto agendo, to je stabilno, predvidljivo in predvsem konkurenčno poslovno okolje. A to ne zadošča, je dejal in dodal, da želi slovensko gospodarstvo biti boljše, želi se primerjati z najboljšimi.

V nadaljevanju dogodka nekateri ugledni gospodarstveniki razpravljajo o tem, kako uglasiti izzive Slovenije na področju trajnostnega razvoja, vključno s popoplavno obnovo, kako doseči zeleni prehod industrije ter učinkovito rabo virov in energije ter kako ustvariti atraktivno poslovno in inovacijsko okolje.