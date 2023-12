Golob za nova ministra predlaga Franca Propsa in Jožeta Novaka

Premier Robert Golob je v DZ poslal imeni kandidatov za ministra za javno upravo ter naravne vire in prostor. Za vodenje prvega predlaga poslanca Svobode Franca Propsa, za vodenje drugega pa aktualnega državnega sekretarja Jožeta Novaka. Kandidata za kmetijskega ministra premier za zdaj ni predlagal.

Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, je Robert Golob v DZ poslal predlog za imenovanje Franca Propsa na mesto ministra za javno upravo in predlog za imenovanje Jožeta Novaka na mesto ministra za naravne vire in prostor. Kot smo poročali včeraj, naj bi bil med kandidati za prevzem ministrstva za naravne vire tudi Jure Leben, a se Golob, kot kaže, zanj ni odločil. Prav tako še vedno ni znano, kdo bo novi kmetijski minister. Kot potencialnega kandidata se je omenjalo Vojka Adamiča.

Kdo je Franc Props? V Golobovem kabinetu so pojasnili, da je Props diplomirani ekonomist z magisterijem iz organizacije in poslovodenja. Delovne izkušnje je pridobival na različnih delovnih področjih. Več let je bil zaposlen v SPL Ljubljana, med drugim je bil pomočnik direktorja tehničnega sektorja in direktor sektorja upravljanja nepremičnin. Leta 2010 se je zaposlil na ministrstvu za okolje in prostor, kasneje pa je bil vršilec dolžnosti direktorja Inštituta za vode. Aprila 2011 je nato postal generalni direktor SPL, to funkcijo je opravljal do leta 2019. Bil je tudi član nadzornega odbora Sklada za razgradnjo NEK, član upravnega odbora in skupščine GZS ter predsednik upravnega odbora Zbornice za poslovanje z nepremičninami. "Franc Props zelo dobro pozna delovanje državne uprave. Izkušnje na tem področju je pridobil tudi na Upravni enoti Litija, kjer je bil od leta 2020 do leta 2022 načelnik. Z zadnjim sklicem je postal poslanec Državnega zbora," so še dodali.

icon-expand Franc Props FOTO: Bobo

Ob zeleni luči DZ bo moral Props takoj zagristi v prenovo plačnega sistema v javnem sektorju in odpravo plačnih nesorazmerij. Hkrati s tem ga čakajo tudi bržkone zahtevna pogajanja s sindikati javnega sektorja, ki se nadejajo takojšnjih ukrepov, del njih pa že napoveduje protestni shod. Kdo je Jože Novak? Jože Novak je po izobrazbi diplomirani inženir krajinske arhitekture. Skozi svojo poklicno pot je deloval na številnih področjih, povezanih s prostorskim načrtovanjem in urejanjem krajine. Med drugim je bil direktor Zavoda Republike Slovenije za prostorsko planiranje, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor in direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Bil je tudi predsednik uprave Imos Holding d. d. in direktor projekta novega stanovanjsko poslovnega naselja Unipark Ljubljana. Na ministrstvu za finance je bil vodja projekta prenove sistema obdavčitve nepremičnin. Do imenovanja na funkcijo državnega sekretarja ministrstva za naravne vire in prostor je delal v Sektorju za prostorsko in tehnično pripravo projektov pri družbi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. "V funkciji državnega sekretarja aktivno sodeluje s Službo Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, kjer s svojim znanjem in izkušnjami pomembno prispeva k oblikovanju ukrepov in rešitev na področjih, ki sodijo v pristojnost ministrstva," so zapisali v premierjevem kabinetu. Ob prevzemu resorja bo tudi Novaka pričakalo nemalo nalog. Ena ključnih bo zagotovo bdenje nad izvedbo ukrepov v okviru sanacije po obsežni ujmi, ki je avgusta zajela Slovenijo. Odprto še vedno ostaja tudi vprašanje obsega in izvedbe odstrela zveri.

icon-expand Jože Novak FOTO: Ministrstvo za naravne vire in prostor