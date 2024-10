Golob zagotavlja, da dodatnih zamud pri mariborski onkologiji ne bo

Golob je priznal, da projekt širitve oddelka za onkologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor zamuja eno leto. Poudaril pa je, da "stroji na gradbišču brnijo, dela potekajo", zato verjame, da bo investicija zaključena v roku, določenem v pogodbi.

Pojasnil je, da je direktor urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu na ministrstvu za zdravje Tomaž Pliberšek odstopil po tem, ko so dela na gradbišču stekla, da bi bilo "mrtvega teka malo ali nič". Poslanka Iva Dimic (NSi) je namreč izrazila skrb, da bo ob menjavi Pliberška prišlo do prostega teka, ponovnih dogovarjanj in novih zamud.

Vlada je na četrtkovi seji namesto Pliberška za v. d. direktorja s 26. oktobrom imenovala Ivana Osrečkega. Golob glede na njegove izkušnje verjame, da "bo znal to področje zagrabiti na pravi način" ter da se tudi v prihodnje taki problemi ne bodo ponavljali in se ne bo prezrlo podobnih zapletov.

"Nas je pa ta investicija naučila marsikaj. Naučila nas je to, da je ob prijavah ob začetku del toliko bolj pomembno, da se predvidi vse možne zaplete, ki lahko nastopijo do uspešnega zaključka. V tem primeru žal ta zaplet s stanovalci sosednje stavbe ni bil predviden," je dejal predsednik vlade. Kot je pojasnil, se je to dogajalo že pred mandatom te vlade, Pliberšek pa je kljub temu sprejel odgovornost in odstopil.

Golob: Pogajanja s stanovalci potekajo

Kot je navedel Golob, odkup stanovanj ni bil vključen v projekt in zaradi tega ni bilo pravne podlage, da bi se pravočasno pristopilo k odkupu stanovanj. Po njegovih informacijah pogajanja s stanovalci zdaj potekajo in Golob verjame, da se bodo uspešno zaključila.

Na ministrstvu za zdravje so glede širitve mariborskega onkološkega oddelka ugotovili, da postopki niso potekali optimalno, kar je vplivalo na nastanek zamude pri izvedbi investicije. Poslanka NSi je opozorila, da se je namesto predvidenega dokončanja projekta v juniju letos rok premaknil na september 2026, zamuda pri gradnji pa bo 65-milijonsko naložbo podražila za vsaj 620.000 evrov zaradi stroškov vzdrževanja gradbišča. Do zapleta je prišlo pri odkupu stanovanj na Masarykovi ulici, ki so tik ob gradbišču. "Če bi urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu lani sprejel ponudbo stanovalcev, se ne bi zgodil 13-mesečni zamik pri gradnji, skupni stroški gradnje onkologije bi bili nižji, onkološki bolniki, kar je najbolj pomembno, pa bi se mogoče eno leto manj zdravili v začasnih in neprimernih prostorih sredi gradbišča," meni poslanka.