Golob zahteva sejo Sveta za nacionalno varnost, jo bo Janša sklical?

V koalicijski Novi Sloveniji so ocenili, da je treba angažirati vse uradne organe, da se dogajanju, ob tem pa izpostavljajo okoliščine nesreče predsednice republike, pride do dna.

Sklic seje Sveta za nacionalno varnost je sicer izključno v rokah predsednika vlade. Ki pa ga, vsaj uradno, ta teden na Gregorčičevi še ni.

Odziva nismo prejeli niti iz njegovega kabineta niti z vladnega urada za komuniciranje. Neuradno je sicer slišati, da je bolj verjetna možnost, da bi se Janša odločil za sklic seje Sekretariata Sveta za nacionalno varnost. Gre za ožjo zasedbo povabljenih - brez opozicije.