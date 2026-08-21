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Slovenija

Golob zahteva sejo Sveta za nacionalno varnost, jo bo Janša sklical?

Ljubljana, 21. 08. 2026 08.35 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
Žana Vertačnik
Seja Sveta za nacionalno varnost

Ali bo premier Janez Janša uslišal zahtevo iz opozicije in sklical sejo Sveta za nacionalno varnost? To je zahteval predsednik Svobode Robert Golob, saj da naj informacije o domnevnem vohunjenju in morebitnem vpletanju Rusije in Izraela v našo državo pristojne službe predstavijo na ustreznem mestu.

V koalicijski Novi Sloveniji so ocenili, da je treba angažirati vse uradne organe, da se dogajanju, ob tem pa izpostavljajo okoliščine nesreče predsednice republike, pride do dna. 

Seja Sveta za nacionalno varnost
Seja Sveta za nacionalno varnost
FOTO: Bobo

Sklic seje Sveta za nacionalno varnost je sicer izključno v rokah predsednika vlade. Ki pa ga, vsaj uradno, ta teden na Gregorčičevi še ni. 

Odziva nismo prejeli niti iz njegovega kabineta niti z vladnega urada za komuniciranje. Neuradno je sicer slišati, da je bolj verjetna možnost, da bi se Janša odločil za sklic seje Sekretariata Sveta za nacionalno varnost. Gre za ožjo zasedbo povabljenih - brez opozicije.

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KOMENTARJI19

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abmam
21. 08. 2026 09.40
A ko je Fajonka rekla, da smo v vojni z Rusijo, pa dr. Taubi ni sklical Sveta za nacionalno varnost?
Odgovori
0 0
natmat
21. 08. 2026 09.26
Briga Janšo za nacjonalno varnost...njega briga le denar in oblast...
Odgovori
+2
3 1
bobiv
21. 08. 2026 09.08
A mislite, da strahopetec ivan upa sklicat sejo? Skriva se za stevotom mahničem itd! Pošteno ne zna napravit nič, samo z lažjo in podkupovanji!
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+2
7 5
baldahin
21. 08. 2026 09.07
35 let gradnje samostojne države smo vrgli stran, vse zaradi nebrzdanih apetitov po oblasti, s strani ene same osebe. Zato danes več nismo ne samostojni, ne suvereni, o naši usodi odločajo drugi. Postali smo marionetne lutke obveščevalnih služb tujih držav.
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+2
5 3
janez horvat
21. 08. 2026 09.17
Misliš tov.Kučana?
Odgovori
+0
2 2
baldahin
21. 08. 2026 09.23
Vprašaj me to isto, ko boš svoje ime ali vzdevek prisiljen spremeniti iz Janeza v Jona.
Odgovori
0 0
Hribovito2020
21. 08. 2026 09.04
Politiki kdaj boste začeli delati za našo Slovenijo? Dovolj imamo levih in desnih.
Odgovori
+4
4 0
kovanec
21. 08. 2026 09.17
To se sprašuje ogromno Slovencev. Bog ne daj, da pokritiziraš Goloba, takoj dobiš vzdevek janšist, če pokritiziraš Janšo dobiš vzdevek levak - komunazer. Vem samo nekaj, večini teh je bil cilj priti na oblast da molzejo delavne Slovence. Spletkarijo in želijo spreti ljudi med sabo kar jim je do neke mere uspelo in temu pravijo državotvornost, domoljubje, pripadnost.... Ne dragi politiki to je izdaja slovenskega naroda. V rokah imate vojsko, policijo, pravosodje tako da se vam mali človek ne more upreti. To ni demokracija ampak huda prikrita diktatura. Kam to pelje ne vem, za gotovo ne v pravo smer.
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+2
2 0
ramstein
21. 08. 2026 08.52
Potrebujemo referendum za prepoved skrajno levih komunističnih strank.
Odgovori
+6
15 9
Desniprepad
21. 08. 2026 08.59
Potrebijemo referendum za prepoved skrajno desnih populističnih strank.
Odgovori
-4
9 13
kovanec
21. 08. 2026 09.18
Nekoč je Janša dal izjavo da naj se slovenski narod oboroži. Bog ne daj, v parih dneh izginemo.
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+2
3 1
janez horvat
21. 08. 2026 08.48
Seveda sejo lahko skliče in jo verjetno tudi bo. Glede na parlamentarno prakso, ki jo je uvedel Golob, ta na njej nima kaj iskati.
Odgovori
-2
5 7
kovanec
21. 08. 2026 09.20
To sejo mora sklicati slovenski narod.
Odgovori
+1
1 0
Bombardirc1
21. 08. 2026 08.40
Jufka bo do konca poskušal skriti svoje povezave z izraelci...
Odgovori
-4
10 14
Groucho Marx
21. 08. 2026 09.03
Pred Izraelci je pokleknil golobnjak. 😂
Odgovori
+0
5 5
Teh90Str25
21. 08. 2026 09.08
hahaha, mal si pomešal
Odgovori
+1
2 1
ptuj.si
21. 08. 2026 08.37
Golob ti lahko kaj zahtevaš samo v svoji vladi v senci. Še doma nimaš besede.
Odgovori
+7
16 9
Teh90Str25
21. 08. 2026 09.09
a ti mama pusti pisat bedarije? Aja, počitnice so...
Odgovori
-3
0 3
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