Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Golob zaradi obveznosti v DZ odpovedal udeležbo na vrhu EU

Nikozija, 23. 04. 2026 10.53 pred 41 minutami 1 min branja 25

Avtor:
STA
Golob na vrhu EU

Premier Robert Golob je zaradi obveznosti v državnem zboru, ki se bo v petek predvidoma sestal na dveh izrednih sejah, odpovedal udeležbo na dvodnevnem neformalnem vrhu EU na Cipru, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Voditelji držav članic EU se bodo danes sestali na neformalnem zasedanju na Cipru, v ospredju katerega bo odziv unije na vojno na Bližnjem vzhodu in njene posledice za evropsko gospodarstvo. Po napovedih bodo govorili o evropskem prispevku k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu, kjer je sicer trenutno v veljavi krhko premirje, in zagotavljanju proste plovbe skozi Hormuško ožino.

Zaprtje te ključne pomorske poti je namreč povzročilo rast cen energentov, kar občutijo tudi evropski državljani in gospodarstvo. Voditelji bodo tako danes obravnavali v sredo predstavljeni nabor možnih ukrepov za ublažitev posledic energetske krize.

Prihaja tudi Zelenski

Drevi se bo predsednikom vlad in držav članic pridružil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, po pričakovanjih jih bo pozval k nadaljnji finančni, vojaški in diplomatski podpori v boju z rusko agresijo.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski
FOTO: AP

V petek se bo neformalni vrh zaključil z razpravo o predlogu večletnega finančnega okvirja EU (MFF) za obdobje 2028-34. Po koncu pa se bodo voditeljem na delovnem kosilu pridružili vodilni predstavniki Egipta, Libanona, Jordanije, Sirije in Sveta za sodelovanje v Perzijskem zalivu (GCC).

Robert Golob vrh EU Državni zbor izredna seja Ciper

Mrzlo jutro: ponekod temperature krepko pod ničlo

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmago56
23. 04. 2026 11.39
Očitno se je ustrašil, da ga kdo vpraša zakaj si je glede Izraela premislil in kaksni ukrepi proti tistim, ki so bili v prisluhne ujeti in zakaj so morali Izraelci opravljati delo katerega bi morali Slovenski kriminalisti.
Odgovori
0 0
Rafael Kramar
23. 04. 2026 11.38
Čisto je že obupan!
Odgovori
0 0
presrani
23. 04. 2026 11.37
Mi ,ki smo volili Robija smo ponosni ,da je ostal pri Tini doma in ,da jo sedaj podpira ,ko ji je hudo.
Odgovori
+1
1 0
genir
23. 04. 2026 11.32
Mene pa zanima kdo zelenkota vabi na vsako pasjo dirko?
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
23. 04. 2026 11.31
Na Cipru !??!?? Zakaj oni zapravljajo naš denar in letnikujejo v dragih namestitvah, po celem svetu, na naš račun ??? Naj delajo od doma, preko Interneta, kot to Ursula von der Leyen zahteva od nas vseh ostalih.
Odgovori
+5
5 0
komandos
23. 04. 2026 11.29
Zakaj si odpovedal Robi veliko napako si naredil saj bi te lahko tvoja soproga Nutrja zamenjala ona je zelo pametnejša od tebe Možek Holob
Odgovori
+5
6 1
Zmaga Moke
23. 04. 2026 11.31
Kot bi bil 5 let star pišeš.
Odgovori
-2
3 5
proofreader
23. 04. 2026 11.28
Tina se že en mesec ni oglasila na IG.
Odgovori
+5
7 2
proofreader
23. 04. 2026 11.28
Luzer si je izmislil obveznosti, da mu ne bo treba v Bruselj in bi si tam delal sramoto kot tisti, ki je predlagal Kosovo.
Odgovori
+5
6 1
Zmaga Moke
23. 04. 2026 11.22
A ta Zelenski še zdaj berači po EU?
Odgovori
+1
6 5
Smrtlevičarjem
23. 04. 2026 11.21
Še dobro da boš ostal doma in da ne boš delal še večje blamaže Sloveniji v svetu!
Odgovori
+9
10 1
brainiac007
23. 04. 2026 11.28
SF->SN
Odgovori
-2
0 2
chubba
23. 04. 2026 11.18
Moral bi it malo preveriti tajne račune Slovenskih tatov, ki jim tam na Cipru naša policija ne more do živega
Odgovori
+4
5 1
progresivnidaveknastanovanja
23. 04. 2026 11.27
Zakaj bi nekdo financiral naše fikuse po JU in korupcijo, ce pa lahko vecji del tega ostane na njegovem racunu?
Odgovori
+1
1 0
AleksanderS
23. 04. 2026 11.17
ja kaj pa tina prav na tole - pa kera fotka bi tam padla --- tko usput ... jaoooo slabo, slabo robi tole
Odgovori
+9
9 0
mr.poper
23. 04. 2026 11.21
Tvoja je zelo razočarana na tvojimi aktivnostmi saj , se preveč posvečaš ivanu
Odgovori
-2
2 4
presrani
23. 04. 2026 11.14
Robi hvala ,sa si ostal doma.Za nas ,ki smo te volili nam to ogromno pomeni ,sa si v naši bližini.
Odgovori
+6
8 2
Bbcc12
23. 04. 2026 11.16
Presrani janšist že ve.
Odgovori
-9
0 9
SpamEx
23. 04. 2026 11.12
Holobček
Odgovori
+2
2 0
patogen
23. 04. 2026 11.11
Prikrajšal EU vrh za stend ap komedijsko točko.
Odgovori
+8
10 2
Bbcc12
23. 04. 2026 11.16
Janša se z njimi ne bi znal niti pogovarjati.
Odgovori
-7
3 10
Castrum
23. 04. 2026 11.04
Totalno neresno. Vsi bodo tam, samo njega ne bo...
Odgovori
+0
5 5
hales
23. 04. 2026 11.09
Če bi pa šel, bi pa dejali, da nima kaj tam delat, da ima doma dovolj dela in da naj se ne odloča zadnji dan pred predajo poslov. Ni šel, kaj potem. Sploh ne vem, zakaj je novica objavljena.
Odgovori
+3
6 3
Bbcc12
23. 04. 2026 11.17
To je nakladanje janševika.
Odgovori
-4
1 5
Majzelj
23. 04. 2026 11.04
Dosedaj je vedno odpovedal udeležbo v DZ, da je lahko kam šel. Sedaj pa mu je DZ pomebnejši ali pač ve, da ga tudi EU ne mara, ker njegove besede ne pomenijo nič. EU pa čaka super računalnike za napoved poplav...
Odgovori
+11
13 2
bibaleze
Portal
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Njen otrok nikoli ni čakal v vrsti na zdravniški pregled
Njen otrok nikoli ni čakal v vrsti na zdravniški pregled
zadovoljna
Portal
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
vizita
Portal
Katere bolezni najpogosteje odkrijemo prepozno
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj ne morete shujšati
Zakaj ne morete shujšati
cekin
Portal
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
moskisvet
Portal
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Ali imata bencin in dizel rok trajanja?
Ali imata bencin in dizel rok trajanja?
Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?
Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
dominvrt
Portal
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
okusno
Portal
Priljubljeno pijačo lahko spremenite v hit poletja
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitra sladica brez peke za tople dni
Hitra sladica brez peke za tople dni
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669