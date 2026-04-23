Golob zaradi obveznosti v DZ odpovedal udeležbo na vrhu EU

Voditelji držav članic EU se bodo danes sestali na neformalnem zasedanju na Cipru, v ospredju katerega bo odziv unije na vojno na Bližnjem vzhodu in njene posledice za evropsko gospodarstvo. Po napovedih bodo govorili o evropskem prispevku k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu, kjer je sicer trenutno v veljavi krhko premirje, in zagotavljanju proste plovbe skozi Hormuško ožino.

Zaprtje te ključne pomorske poti je namreč povzročilo rast cen energentov, kar občutijo tudi evropski državljani in gospodarstvo. Voditelji bodo tako danes obravnavali v sredo predstavljeni nabor možnih ukrepov za ublažitev posledic energetske krize.