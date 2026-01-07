Golob zaradi snega namesto na Brniku pristal v Trstu

"V kabinetu predsednika vlade potrjujemo informacijo, da je vladno letalo zaradi slabih vremenskih razmer na brniškem letališču pristalo na letališču v Trstu," so nam potrdili v premierjevem kabinetu.

V torek zvečer so po celodnevnem sneženju in mrazu na brniškem letališču zaradi zaledenelih stez odpovedali več letov. Odpovedali so tudi let predsednika vlade Roberta Goloba, ki se je vračal iz Pariza, kjer so se sestali voditelji zaveznic Ukrajine, združeni v t. i. koalicijo voljnih.