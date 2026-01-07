Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

Golob zaradi snega namesto na Brniku pristal v Trstu

Ljubljana, 07. 01. 2026 16.46 pred 42 minutami 1 min branja 35

Avtor:
N.L.
Sneg in led na brniškem letališču

Torkovo obilno sneženje je poleg cestnega ohromilo tudi letalski promet. Zaradi poledenele steze so morali zvečer zapreti tudi brniško letališče, kjer so odpovedali sedem letov. Predsednik vlade, ki se je vračal iz Pariza, je namesto na Brniku zato pristal v Trstu in se od tam po cesti vrnil v Ljubljano.

"V kabinetu predsednika vlade potrjujemo informacijo, da je vladno letalo zaradi slabih vremenskih razmer na brniškem letališču pristalo na letališču v Trstu," so nam potrdili v premierjevem kabinetu.

V torek zvečer so po celodnevnem sneženju in mrazu na brniškem letališču zaradi zaledenelih stez odpovedali več letov. Odpovedali so tudi let predsednika vlade Roberta Goloba, ki se je vračal iz Pariza, kjer so se sestali voditelji zaveznic Ukrajine, združeni v t. i. koalicijo voljnih.

"Včerajšnje razmere so bile zahtevne, zaradi velike količine padavin in mrazu steza ni bila varna za vzletanje in pristajanje, posledično smo odpovedali sedem letov," je pojasnil Rok Fojkar iz Fraporta. Ob 23. uri, ko so letališče očistili, so letalski promet spet sprostili.

A po uspešnem pristanku v Trstu se logistične težave za premierja še niso končale. Zaradi snega je bil namreč ohromljen tudi promet po primorski avtocesti. Iz kabineta so za N1 sicer potrdili, da so za Goloba organizirali prevoz, s katerim se je v Ljubljano vrnil v zgodnjih jutranjih urah.

robert golob brnik letališče sneg

Četrtkovo jutro bo najbolj ledeno v zadnjih osmih letih

KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Levji
07. 01. 2026 17.38
Bo veselo marca, ko bo kumrovški TITO zopet poražen.
Odgovori
+1
1 0
PoldeVeliki
07. 01. 2026 17.36
Kar tam naj ostane ta ptičja gripa.
Odgovori
+4
4 0
St. Gallen
07. 01. 2026 17.31
Orbanizacija so tulili kolesarji
Odgovori
+0
2 2
Vera in Bog
07. 01. 2026 17.32
Urejena Švica a ?
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
07. 01. 2026 17.30
Ne vem meni se Golob ne zdi tako slab, za levega je meni še kar ok.
Odgovori
+1
2 1
krjola
07. 01. 2026 17.29
phahahahahahhahahhahhahaha.....
Odgovori
+1
3 2
07. 01. 2026 17.28
Golobček bo kmalu odletel za vekomaj.
Odgovori
+2
6 4
Vera in Bog
07. 01. 2026 17.29
Nič bat bo že drug anoak ne un tvoj 😜😜😜
Odgovori
-1
1 2
Vera in Bog
07. 01. 2026 17.27
Golob je naš božiček. Drži se stari 🤣🤣🤣
Odgovori
+3
4 1
Andrej Lon?ar3
07. 01. 2026 17.27
Pa tudi če v Venezueli pristane,samo da je dal Macronu novoletni poljub...
Odgovori
+0
2 2
Morgoth
07. 01. 2026 17.24
Tam naj ostane, za vekomaj!
Odgovori
+5
9 4
enapi
07. 01. 2026 17.27
A janshari v opoziciji?
Odgovori
+1
2 1
ap100
07. 01. 2026 17.24
je spet kaj veseljačil z makronom?
Odgovori
+4
5 1
DJ-Pero
07. 01. 2026 17.24
Tud če bi gor ostal in sploh ne bi pristal bi bilo super za slovenski narod! Če bi bila še "influencerka" na letalu bi bilo pa veselje popolno...
Odgovori
+4
7 3
bad-grandpa
07. 01. 2026 17.21
marca bo pristal pa na trda tla 😅
Odgovori
+4
9 5
enapi
07. 01. 2026 17.29
Pa ne še enkrat no.
Odgovori
0 0
zaba67
07. 01. 2026 17.20
iz Beograda je letalo letelo nazaj v Beograd in ni pristalo niti v Trstu niti v Celovcu...
Odgovori
0 0
Komentator aligator
07. 01. 2026 17.18
Nima vinjete
Odgovori
+3
3 0
tzga
07. 01. 2026 17.18
Dobro kaj, oba kraja sta slovenska.
Odgovori
+1
3 2
DJ-Pero
07. 01. 2026 17.25
Trump? Si to ti? 🤔
Odgovori
+0
1 1
JApajaDAja
07. 01. 2026 17.17
tokrat ni letel na svojih krilih?
Odgovori
+3
4 1
Sandokkan
07. 01. 2026 17.15
:))))) malo snega in cela 'drzava' na kolenih!! Afrika!!!
Odgovori
+4
4 0
Colgate
07. 01. 2026 17.38
@zamejc Ravnokar gledam lestvico 50ih najnevarnejšij mest v Evropi. Od tega 4 v Italiji - Palermo, Messina, Torino, Milano
Odgovori
0 0
tron3
07. 01. 2026 17.07
Le kaj ima topli vroči dečko s Makaronom, pogosto se videvata v Parizu, se Vam ne zdi to sumljivo???
Odgovori
+10
11 1
1butnskala
07. 01. 2026 17.08
Kaj neki? Ne ni sumljivo.
Odgovori
-3
1 4
Bombardirc1
07. 01. 2026 17.10
Ja, pomoje je tudi mađar szajer nekje blizu. Aja ne, on se druži z evropskim pos*anem zverom...
Odgovori
-3
2 5
Emtisunce
07. 01. 2026 17.21
Ma odnos, kaj pa.
Odgovori
0 0
ManBoy
07. 01. 2026 17.07
A smo ziher da je to res?
Odgovori
+2
2 0
frenk7
07. 01. 2026 17.06
Dobrodošel spet doma, predsednik Golob,.... Slovenija te potrebuje.
Odgovori
-10
4 14
1butnskala
07. 01. 2026 17.08
haha zakvaže???
Odgovori
+5
8 3
Morgoth
07. 01. 2026 17.26
Frenk ga potrebuje, ker mu sendviče daje 😉
Odgovori
+0
2 2
