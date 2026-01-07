Golob zaradi snega namesto na Brniku pristal v Trstu

"V kabinetu predsednika vlade potrjujemo informacijo, da je vladno letalo zaradi slabih vremenskih razmer na brniškem letališču pristalo na letališču v Trstu," so nam potrdili v premierjevem kabinetu.
V torek zvečer so po celodnevnem sneženju in mrazu na brniškem letališču zaradi zaledenelih stez odpovedali več letov. Odpovedali so tudi let predsednika vlade Roberta Goloba, ki se je vračal iz Pariza, kjer so se sestali voditelji zaveznic Ukrajine, združeni v t. i. koalicijo voljnih.
"Včerajšnje razmere so bile zahtevne, zaradi velike količine padavin in mrazu steza ni bila varna za vzletanje in pristajanje, posledično smo odpovedali sedem letov," je pojasnil Rok Fojkar iz Fraporta. Ob 23. uri, ko so letališče očistili, so letalski promet spet sprostili.
A po uspešnem pristanku v Trstu se logistične težave za premierja še niso končale. Zaradi snega je bil namreč ohromljen tudi promet po primorski avtocesti. Iz kabineta so za N1 sicer potrdili, da so za Goloba organizirali prevoz, s katerim se je v Ljubljano vrnil v zgodnjih jutranjih urah.
