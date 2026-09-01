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Slovenija

Golob zavrača imuniteto, odločanje DZ o tem 'nepotrebno'

Ljubljana, 01. 09. 2026 09.49 pred 12 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA M.S.
Robert Golob

Mandatno-volilna komisija DZ predlaga, da ne prizna imunitete prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu in dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je DZ že obvestil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. Odločitev o tem pa bo DZ sprejel v sredo.

Robert Golob je predsednika DZ Zorana Stevanovića in MVK obvestil, da se ne bo skliceval na imuniteto ali podal zahteve za odločanje DZ o priznanju imunitete. Kot je zapisal, bo tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna oz. da se na pristojnem sodišču začne kazenski postopek zoper njega. "Sam namreč želim, da se kazenski postopek po dolgem predkazenskem postopku (od leta 2022) čim prej konča," je zapisal.

Ker se ne namerava sklicevati na imuniteto, se mu sicer zdi odločanje DZ o tem, ali se lahko kazenski postopek zoper njega začne, povsem nepotrebno.

Specializirano državno tožilstvo je predsednika DZ Stevanovića minuli teden obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje, sta v ponedeljek potrdila Stevanović in SDT.

Bolj konkreten Stevanović ni bil. Je pa odvetnik Goloba Stojan Zdolšek pozneje potrdil, da se obvestilo tožilstva nanaša na zadevo Bobnar.

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robert golob bobnar imuniteta

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KOMENTARJI3

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goričan
01. 09. 2026 10.14
Tako delovanje Goloba pomeni samo eno...da je že vse dogovorjeno, da v kolikor pride do sojenja, bo oproščen. Ker če ni hodiš na "poslovna" kosila s tožilci in sodniki nimaš kaj pričakovati drugega.
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0 0
Mio56
01. 09. 2026 10.13
Ce nisi kriv se na imuniteto ne sklicujes….druga zgodba so pa Tonin,Vrtovec in ostali pajaci!
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+0
1 1
abc123def456
01. 09. 2026 10.12
itak da se ne bo skliceval na imuniteto, ker je ne bi dobil.
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+1
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