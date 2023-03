Golob zavrnil očitke, da na vodstvene položaje imenuje svoje znance

Golob je te trditve zanikal. "Sedanji direktor Gen-I je v družbi od leta 2005, predsednik uprave pa je postal, ker je bil najboljši notranji kandidat," je dejal. Enako velja za Štoklja, ki je pred imenovanjem na položaj generalnega direktorja HSE znotraj družbe 15 let zasedal vodilna mesta. "Kdor ima 15 in več let izkušenj na vodilnih funkcijah, ta je zelo kvalificiran, da tako podjetje tudi prevzame," je poudaril.

Premier je Mahniču zatrdil, da v času aktualne vlade vodilna mesta v državnih podjetjih prevzemajo ljudje s korporativno zgodovino in ne anonimneži s strankarsko izkaznico. Tako Štokelj kot Helbl nimata strankarske izkaznice, je dejal in dodal: "Pri vas je bila strankarska izkaznica predpogoj, pri nas je predpogoj, da imajo deset in več let znanja iz točno tega korporativnega področja."