Golob zaželel, da v letu 2023 Slovenijo popeljemo v boljšo prihodnost

"Normalnosti, kakršno lahko daje le odprta družba, ki verjame v vladavino prava. Odprta družba, ki stavi na spoštovanje človekovih pravic in dostojanstvo vsakega posameznika. Ravno takšno ozračje pa je tisto, ki omogoča, da sprostimo najboljše v sebi. Da odklenemo vse zmožnosti, združujemo vse svoje vrline v to, da lahko skupnosti pomagamo v boljšo prihodnost," je dejal Robert Golob v poslanici.

Leto 2023 bo po njegovih besedah leto reform, s katerimi želi vlada obvladati vse tiste izzive, ki so se kopičili zadnjih 30 let. "Želimo popolnoma spremeniti sistem delovanja javnega zdravstva, vpeljati reformo tako v pravosodje kot šolstvo. Pripravljamo reformo pokojninskega sistema in stanovanjske politike. Navsezadnje tudi davčno reformo," je dejal.