Golob zbolel, Slovenijo bo v Bruslju zastopal Macron

Ena osrednjih in po pričakovanjih tudi ena najtežjih razprav voditeljev na tokratnem vrhu bo posvečena ohranjanju evropske gospodarske konkurenčnosti ob izpolnjevanju ciljev zelenega prehoda, vključno s cilji zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in prepovedjo prodaje novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem z letom 2035.
Goloba bo na današnjem vrhu po navedbah v kabinetu premierja nadomeščal francoski predsednik Emmanuel Macron. Voditelja sta v preteklih dneh tako v okviru vrha sredozemskih držav članic EU MED9 v Portorožu kot delovnega obiska francoskega predsednika v Sloveniji obravnavala vse teme današnjega zasedanja. Zastopata tudi zelo podobna stališča, so še navedli.
Poleg tega bodo razpravljali o pretekli teden predlaganem časovnem načrtu za zagotovitev ustrezne obrambne pripravljenosti Unije do leta 2030, ki med drugim vključuje vzpostavitev protidronske zaščite za celotno EU.
Z načrtom želi Bruselj okrepiti tudi sodelovanje med evropsko in ukrajinsko obrambno industrijo, da bi še okrepili podporo Kijevu v boju z rusko agresijo. O tem bodo voditelji članic EU razpravljali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.
Posvetili se bodo predvsem nadaljnji vojaški in finančni podpori Ukrajini, vključno z novim 140 milijard evrov vrednim posojilom, financiranim z zamrznjenim ruskim premoženjem, ter predlogu 19. svežnja sankcij. Tik pred vrhom je Unija dosegla soglasje o uvedbi novega svežnja sankcij.
