Slovenija

Golob: Zvišanje plač v javnem sektorju izraz spoštovanja

Ljubljana, 13. 11. 2025 10.11 | Posodobljeno pred 1 uro

Premier Robert Golob je pred izplačilom drugega obroka zvišanja plač v okviru plačne reforme na javne uslužbence naslovil pismo, v katerem izpostavlja, da je prenovljen plačni sistem izraz spoštovanja do njihovega dela. V pismu, ki ga je objavil Info 360, je spomnil tudi na uvedbo božičnice, ki ima po njegovih besedah pomembno simbolno vrednost.

V kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba so za STA pojasnili, da je namen pisma, da se javnim uslužbencem zahvali za njihovo delo. V pismu je zapisal, da s prenovo plačnega sistema popravljajo dolgoletna nesorazmerja in gradijo pravičnejši, spodbudnejši in preglednejši sistem, ki temelji na znanju, odgovornosti in rezultatih.

Spomnil je, da mineva leto dni, odkar so s sindikati podpisali kolektivne pogodbe in druge dokumente, ki so podlaga za zvišanje plač in spremembe, ki so se v plačnem sistemu začele uveljavljati na začetku leta 2025.

V javnem sektorju po njegovih besedah deluje več kot 190.000 zaposlenih, ki neposredno zagotavljajo, da sistem deluje, in sicer v socialnem varstvu, zdravstvu, izobraževanju, upravnih enotah, varnostnih službah in na številnih drugih področjih, ki vsakodnevno vplivajo na kakovost življenja ljudi. "Brez njih, njihovega dela in strokovnosti nobena vlada ne bi mogla izvajati svojih nalog, sprejemati zakonov ali zagotavljati ustreznih in pravočasnih storitev," je zapisal v pismu.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Bobo

Spomnil je, da bo velika večina javnih uslužbencev v teh dneh prejela izplačilo drugega obroka zvišanja plač. Nato bodo izplačani še obroki 1. junija in 1. decembra 2026, 1. julija 2027 in zadnji 1. januarja 2028. Javne uslužbence je pozval, naj se obrnejo na delovno skupino za spremljanje izvajanja novega plačnega sistema na ministrstvu za javno upravo, če menijo, da je pri njihovem izplačilu prišlo do kakršnega koli odklona.

Gre za največjo prenovo v zadnjih petnajstih letih, je poudaril. Z njo so po njegovem odpravili nakopičene nepravilnosti, 27.000 javnih uslužbencev, ki so prej prejemali plačo, nižjo od minimalne, je zdaj ustrezno uvrščenih in nagrajenih. Spomnil je, da se bodo plače postopno zvišale do leta 2028, v prihodnje pa se bodo redno usklajevale z inflacijo.

Po njegovih besedah uvedba božičnice v višini 639 evrov presega samo finančni učinek, saj nagrajuje nepogrešljivo delo javnih uslužbencev. Poudaril je, da je prihodnost javne uprave v ljudeh, dobrih odnosih in zaupanju. "Država brez močnega javnega sektorja ne more biti uspešna, zato smo v tej vladi sprejeli številne ukrepe in reforme, ki ga krepijo," je dodal.

O božičnici je Golob spregovoril tudi v današnjem pogovoru za časnik Delo. Kot je dejal, so imeli božičnico zapisano že v koalicijski pogodbi, delodajalci pa da temu nasprotujejo že celoten mandat. "Računali smo, da bodo mogoče zaradi pokojninske reforme, pri kateri smo prisluhnili njihovim argumentom in se niso povečevale njihove prispevne stopnje, lažje privolili v to. Ker žal niso, smo pač morali na koncu potegniti potezo brez njihovega soglasja. Ker si zaposleni in upokojenci to zaslužijo," je dejal.

