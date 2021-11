Golob: Pripravlja se t. i. načrt, kako prevzeti celotno skupino Gen

Pripravlja se t. i. načrt, kako prevzeti celotno skupino Gen. Oče tega načrta je Rok Snežič, tega si nisem izmislil sam, to so mi povedali najožji sodelavci SDS, je uvodoma povedal predsednik uprave podjetja Robert Golob. Na vprašanje, kako komentira odziv SDS, da se njihov generalni sekretar Borut Dolanc ni sestajal niti s Tonetom Krkovičem niti Snežičem, je odgovoril, da se načrt kljub temu izvaja.

Predsednik NSi Matej Tonin je zatrdil, da NSi pri kadrovanju v energetiki nimajo nič. Golob je na to pomenljivo odgovoril: "Verjamem, da ministri NSi resno mislijo, ko govorijo, da ne kadrujejo, a na vseh pozicijah se čudežno pojavljajo njihovi kadri. In še nekaj, s strani lastnikov je bil pripravljen jasen predlog, ta predlog se je spremenil zjutraj isti dan, ko so nadzorniki dobili klic treh generalnih sekretarjev. Nadzorniki ne naredijo ničesar, dokler ne dobijo klica generalnih sekretarjev".

To je razlika med uspešnimi podjetji in neuspešnimi, je komentiral navedbe koalicije, da gre za samodrštvo dolgoletnih direktorjev in je menjava po 15 letih lahko koristna. Kot primer je podal HSE, kjer so upravo menjali vsako leto, tam pa imajo, kot je povedal na stotine milijonov izgube: "V GEN energiji, kjer sva tako Novšak kot jaz 15 let, pa imamo 15 dobičkonosnih let. To vam pove vse, kdor govori o tem, da je 15 let pozitivnega poslovanja nekaj škodljivega, tisti ima očitno namen uničiti še tisto zdravo jedro, ki obstaja".

Na vprašanje, zakaj se zdaj nenadoma mudi s takšno menjavo, je odgovoril, da meni, da zato, ker so si razdelili teren in zdaj vsak pleni, kjer je dobil zeleno luč in dokler je to še možno.