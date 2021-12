Župnik Golob: Če bi birokracija in Cerkev to dovoljevali, bi poročil dva moška

Na vprašanje, če z vrha ni bilo nikoli opozorila, naj se neha snemati in raje skrbi za farane, je Golob z nasmehom na obrazu to zanikal. Ob prvem vlogu je sicer bilo nekaj skepse, da naj drži neko dostojanstvo, da bi mu pa prepovedali, tudi med prenosom svetih maš, tega ni čutil, čutil je bolj očetovsko skrb.

Martin Golob in Uroš Slak sta pogovor začela z vidikom ljubljanske nadškofije o tem, ali ljubljanski nadškof Stanislav Zore na njegovo drugačno oznanjene krščanskega nauka gleda z naklonjenostjo ali temu nasprotuje. "Ravno nasprotuje ne," je povedal Golob, a dodal, da je bilo njegove predstojnike najprej strah, kam to vodi. Zaskrbljeni so bili tudi zanj, saj lahko večja izpostavljenost prinese s seboj tudi kakšno nevarnost. "Mogoče bolj ta strah, zaskrbljenost ali pa neka odgovornost, ko se sprašuje, ali je to pametno, smiselno, v redu." Nihče od njih, tudi sam, namreč ni pričakoval, da se bo zgodba tako razvila. "Sledil sem le nekemu občutku. Prepričan sem, da je to tudi nek božji navdih," je pojasnil Golob in dodal, da ga spremljajo, tudi opozorijo, če je treba, da bi mu pa to branili, to pa mu ne.

"Že ko sem šel za župnika, sem dal svoje življenje na razpolago za ljudi in za boga. In tukaj se nič ne izključuje," je pojasnil in dodal, da edino, kar počne je, da gre do ljudi prek socialnih omrežij. "Da pa je tak širok odziv množice, je pa božje delo," je poudaril.

Največje število ljudi, ki so naenkrat spremljali mašo na Facebook profilu župnika Goloba, je bilo 6300, bilo pa je na veliko noč. Isto sveto mašo je takrat prenašala še televizija T2, kjer jo je spremljalo od 5000 do 6000 ljudi, prek Golice TV pa je velikonočno mašo spremljalo več kot "100.000 po nekih izračunih procentov gledanosti v tistem času, ko je bila maša".

Golob je bil sicer internetni zvezdnik že pred korono, a prava eksplozija je prišla med korono, ko je začel prenašati maše, takrat še iz Bohinja, prek interneta. Kako je prišel do te ideje? Ideja je prišla spontano, se spominja Golob. "Bil je četrtek zvečer, ko je bila odločitev, da se zaprejo cerkve," je povedal. In ker so ljudje 'dali' za mašo in ker je mašo treba opraviti, – "meni Bohinjci ne bodo verjeli, da sem mašo naredil" – se je odločil, da jo bo predvajal na Facebooku, da bodo videli, da jo je opravil in molil za rajne. Mašo si je ogledalo veliko ljudi, že najavo maše, je delilo veliko ljudi, se je spominjal Golob. "To so bili prvi začetki."

Premestitev iz Bohinja v Grosuplje je bila zanj sprva šok, a je to sprejel, ker ga je nekdo poslal. To je bila želja predstojnikov in mu ni žal.

Aprila je sledilo drive-in žegnanje in nato še drive-in Miklavž. Idej, kako premagati korono, najbolj priljubljenemu župniku očitno ne zmanjka. "Bilo je spontano, navdih svetega duha, če tako rečem," je pojasnil Golob in dodal, da je vedno treba iskati poti, da prideš do človeka. Otroci so se svetega Miklavža, ki ga ima zelo rad tudi Golob sam, zelo veselili. Golob se je spomnil, kako veliko stvari mu je sveti Miklavž prinesel kot otroku, "da je bila največja miza premajhna", zato ga tudi sam vedno povabi, da pride v njegovo župnijo in obdari čim več otrok. Tudi letos ga je. Imel je pripravljenih 900 vrečk in vse je razdelil.

Slovenci imamo zelo radi tudi blagoslove, sploh blagoslov jedi, ki se jih udeležijo tudi tisti, ki ne hodijo redno k maši, je povedal Golob in se spomnil, da je v župnijo Grosuplje prišel v času, ko ni mogel z župljani stopiti takoj v stik, zato je pripravil blagoslov velikonočnih jedil. Blagoslovil je tudi številne motoriste, saj je namreč ambasador Zavoda beli angeli, ki pomaga ponesrečenim motoristom. Prosili so ga, da bi organiziral sveto mašo, kjer bi zbirali tudi sredstva za žrtve. In čeprav je najavo maše objavil pozno, je bil odziv neverjeten. Zbralo se je več 100 motoristov, 500 motorjev je rohnelo okrog cerkve in Golob je bil prav ganjen, ko so možje in ženske, močni, v usnju, črnini, bradati in potetovirani, tako lepo molili. "Bila je čisto črna cerkev od tega usnja, a to te navdihne, od znotraj te dvigne," je povedal Golob, ki je hvaležen bogu, da je lahko prisoten pri čem takem.

Med ljudmi pa je Golob prisoten vsakodnevno, tudi s svojimi vlogi. Za vloganje je po njegovem mnenju pomembno, da so teme aktualne, zato se pokaže tudi med opravili, likanjem. Na vprašanje, zakaj rad lika, se je Golob nasmehnil in dejal, da drugega, ki bi mu likal, nima. "Ko sem šel od doma, nisem želel, da bi mami nosil domov oblačila likat, drugih pa tudi nisem želel obremenjevati, zato sem se sam naučil likati," je povedal in dodal, da čas med likanjem dobro izkoristi, saj vmes kaj posluša ali celo sestavi nedeljsko pridigo.