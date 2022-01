Robert Golob je uradno vstopil v politiko, s stranko Gibanje svoboda. Gre za popravni izpit Zorana Jankovića? Tako je Golobov vstop v politiko predsednik vlade in SDS-a, stranke, ki ji ankete glede prihajajočih parlamentarnih volitev kažejo najbolje, pospremil Janez Janša in dodal, da bodo vse povedali volivci. Predsednica sveta stranke Gibanje Svoboda je postala Mirta Koželj je kardiologinja, ki je v preteklosti vodila kardiologijo v naši največji bolnišnici UKC, tudi na pediatriji. Od svoje službe se je poslovila tudi Urška Klakočar Zupančič, bivšo ljubljansko okrajno sodnico je javnost spoznala ko je Janeza Janšo označila za "velikega diktatorja".

Gre res v prenesenem pomenu besede za popravni izpit Zorana Jankovića, kot pravi njegov največji politični konkurent Janša? Robert Golob je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil, da v politiko ne vstopa zato, da se bo ukvarjal s tem, kar govorijo drugi o njemu, "ampak v politiko vstopam ker vem, da so ljudje siti prepirov med politiki in se politiki se ne ukvarjajo s prihodnostjo te države". Na vrh svoje politične agende je postavili podnebne spremembe. "Danes imamo približno še osem let, da s trdim delom pripravimo našo državo na to kar sledi. In sledi podnebna kriza. Naši otroci bodo tisti, ki bodo želi sadove tega našega dela. Odgovornost, ne samo moja, ampak vseh nas, ki smo bili danes zbrani na kongresu je, da našim otrokom omogočimo boljšo prihodnost. Če se ne bomo začeli takoj in radikalno pripravljati na podnebno krizo, se nam slabo piše. Zelene politike so ključne," je svoj program pojasnil Golob.

icon-expand Robert Golob: Smatram, da je KUL naš naravni zaveznik FOTO: Damjan Žibert

Toda, kako bodo to dosegli? Potrebno bo spremeniti vse, je dejal in dodal, da je potrebno začeti pri davčnem sistemu, spodbujati gospodarski razvoj, potrebno bo uvesti spremembe pri prometu, okoljski politiki, kmetijstvu in tudi energetiki. Na drugo mestu so postavili zdravstvo. To je področje, ki ga zaradi klientelističnih povezav korupcije v zdravstvu niso želeli ali zmogli presekati ne levi ne desni. Ortoped Danijel Bešič Loredan, ki je med prvimi opozarjal na korupcijo v zdravstu in preldoge čakalne vrste pravi, da se v zdravstvu ne spremni nič ker ko se luči ugasnejo se tako levi kot desni usedejo za mizo in dogovorijo kdo bo dobil koliko od štiri milijarde evrov vrednega zdravstvenega kolača iz katerga po njegovih ocenah zaradi neurejenih nabav letno neznano kam izpuhti 3oo do 500 milijonov evrov. Kako pa bo Golob ravnal, ko se bodo ugasnile luči? "Namenoma nočem biti ne desni, ne levi. Ravno zaradi tega, ker verjamem tudi sam, da je ta polarizacija med sedanjimi poli napačna. Vmes obstaja 70 odstotkov Slovencev, ki si želijo živeti v varnosti, da bi bili spoštovani in da bi sodelovale vse strani," je odgovoril Golob.