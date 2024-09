Golob o zaupanju v Boštjančiča, koalicijski pogodbi in razbremenitvi plač

Predsednik vlade Robert Golob je v oddaji 24UR ZVEČER med drugim odgovarjal na trenutno aktualne teme. Med njimi je seveda tudi vprašanje slovenskega komisarja v Evropski komisiji. "Kar se koalicije in vlade tiče je tema o Tomažu Veselu zaključena. Žal nam je, da je Vesel odstopil, se pa istočasno veselimo nove kandidatke za katero verjamemo, da bo prav tako uspešno zastopala Slovenijo in delovala v korist Evrope v celoti," je dejal Golob.

Prvak opozicije Janez Janša že kar nekaj časa omenja predčasne volitve. "Jaz to poslušam od treh mesecev po volitvah. Nihče od nas ne razmišlja o predčasnih volitvah in nihče ne razmišlja, da bo odstopil od zavez v koalicijski pogodbi," je zagotovil premier.

"Po podatkih, ki jih je Boštjančič predstavil v parlamentu, je jasno, da se je proračunska rezervacija v preteklih letih vedno uporabljala za različne namene. Tudi ostali finančni ministri so v preteklosti proračunsko rezervacijo uporabljali za podobne namene. Morda so zaključki prehitri. Res je, računsko sidišče ima takšno ugotovitev, res pa je tudi,da ima takšne ugotovitve vsako leto," je poudaril premier, ki je ob tem dodal, da kljub temu noben finančni minister v zadnjih 15 letih zaradi takšnih ugotovitev ni odstopil. "Ne razumem, zakaj bi tokrat delali izjemo, ne bomo je," je dodal. Kako pa je z novim obrambnim ministrom? Tudi o tem bodo razpravljali prihodnji teden v torek.

Je pa dodal, da se bodo s koalicijskimi partnerji prihodnji teden pogovorili o vseh kadrovskih vprašanjih. Verjame, da se bodo glede slednjih poenotili na enak način, kot so se v četrtek glede vsebinskih prioritet in glede tega, kaj bodo do zaključka mandata uresničili.

Golob: Prioritete do konca mandata so zdravstvo, stanovanja in podnebna politika

Golob o zdravstvu: Kdor ima poslanstvo v javnem sektorju, ga bo moral tam uresničevati

Komentiral je tudi zdravstveno reformo in številne očitke, ki so naslovljeni na osnutek zakona o zdravstveni dejavnosti. "Vse povratne informacije, ki jih imam o zakonu, ki razmejuje javno zdravstvo od zasebnega, predvsem pa javno zdravstvo od razširjenih sivih praks, so pozitivne," je zagotovil premier in naštel javne zavode in bolnišnice in koncesionarje.

Prepričan je, da je ta zakon nujen, da preprečijo razkroj zdravstva, ki je bil v zadnjih letih še pospešen. "Ministrica ima mojo popolno podporo in prav ta zakon bo podporo tudi upravičil," je povedal Golob.

"Zakon bo prekinil prakso, da lahko nekdo, ki je zaposlen v javni bolnišnici tam dela malo, lahko celo nič, si iz javne bolnice vozi paciente v svoje zasebno podjetje in imamo zato tudi čakalne vrste toliko večje. Ker jih nekdo, žal, tudi umetno ustvari, s tem, ko v svoji službi v javni bolnici ne opravlja svojega poslanstva. Po novem takih kombinacij ne bo več. Kdor ima poslanstvo v javnem sektorju, ga bo moral tam uresničevati. Jaz mislim, da je to tisto glavno, kar tudi pacienti pričakujejo in kar bo pomembno vplivalo tudi na čakalne vrste," je še zatrdil.