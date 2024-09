Golob: Kdaj je postalo normalno, da so otroci vojaške tarče?

Golob je na dogodku organizacije Save the Children, na katerem ga je spremljala njegova partnerka Tina Gaber, nastopil kot osrednji govorec.

"Čemur smo priča v Gazi, je nekaj, kar presega tudi najbolj grozno domišljijo, je povedal premier in dodal: Kdaj je postalo normalno, da so otroci vojaške tarče? Kdaj je postalo normalno, da so šole in humanitarni delavci postali vojaške tarče? To je nekaj, kar je treba nemudoma ustaviti, saj je to zelo nevaren precedens, ne samo za Palestino, ampak za mir in stabilnost po vsem svetu," je poudaril.

Dodal je, da je prizadevanje za mir in varnost otrok nekaj, kar smo dolžni storiti tudi zaradi prihodnosti naših otrok. "Kot oče vem, da ni druge poti, kot da si prizadevam za podporo na obeh ravneh, na politični in tudi na humanitarni."

Spomnil je, da je Slovenija v preteklih letih sodelovala pri rehabilitaciji več kot 200 otrok iz Gaze in Zahodnega brega, nekateri od njih pa so nedavno izgubili življenje. Oktobra k nam prihaja nova skupina otrok s starši.

Dogodka so se udeležili tudi jordanska kraljica Rania al Abdullah, irski premier Simon Harris in predsednik Palestinske oblasti Mohamad Mustafa.