Lažne objave o aretaciji: poleg Goloba tarča goljufov tudi Ana Praznik

V sredini januarja je vladni urad za komuniciranje opozoril, da se na Facebooku širi lažna objava o aretaciji Roberta Goloba . "Objave so bile plačane, kar pomeni, da je uporabnik plačal Facebooku, da bi jo videlo čim več ljudi. S takšnimi pristopom se poveča vidnost objave in se prikaže tudi ljudem, ki ne spremljajo določenega profila," so navedli.

Ukom je tako v zadnjih dneh preverjal, kdo stoji za lažnimi novicami. Kot so pojasnili, lastnik Facebooka, Meta, vodi javno dostopno evidenco vseh oglasov, objavljenih na svojih platformah. Po pregledu oglasov je Ukom ugotovil, da se podobne kampanje z zlorabo podob in širjenjem dezinformacij dogajajo tako rekoč neprekinjeno, pogosto pa so zlorabljene podobe tudi drugih javnih osebnosti.

"V knjižnici je mogoče preveriti, kateri Facebook profil oziroma stran objavi in plača oglas. Tako smo ugotovili, da so Facebook strani, ki so plačale sporne oglase, praktično brez vsebine, z le nekaj generičnimi fotografijami," so pojasnili.

Ugotovili so, da so lažne objave o premierju objavile oz. plačale strani News24 (več profilov z enakim imenom) in Find out the News. Strani z enakim ali podobnim imenom je več, vse pa so ustvarjene po istem vzorcu, z nekaj generičnimi fotografijami, brez drugih objav ali podatkov. Vsa so "medijska podjetja", večinoma brez sledilcev.

"Strani, kamor so vodile povezave iz oglasa (Techfusionnow.today, publicspeakingproguide.com, astroarbor.digital), so zdaj nedostopne oziroma brez vsebine in tudi orodje/spletna stran Internet Archive/Wayback machine nima 'posnetka' omenjenih spletnih strani, ki bi razkrili kakršno koli vsebino, na podlagi katere bi lahko sklepali, kdo stoji v ozadju," so dodali.