Tudi drugi osnutek KPK naj bi bil obremenjujoč za Goloba

Ljubljana, 26. 05. 2026 19.13 pred 9 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Žana Vertačnik M.S.
Robert Golob po posvetu pri predsednici države

KPK je v postopku zoper predsednika vlade Roberta Goloba v povezavi z njegovim počitnikovanjem v hiši poslovneža Tomaža Subotiča v Karigadorju poleti 2023 sprejela drugi osnutek ugotovitev. Tudi ta naj bi bil neuradno za Goloba obremenjujoč. Na KPK so potrdili, da so osnutek dopolnili z dodatnimi dokazi.

Robert Golob se tudi ob koncu mandata ukvarja s postopki pred protikorupcijsko komisijo. 

KPK je v omenjeni zadevi preverjala, ali se je Golob kot predsednik vlade s tem, ko se na dveh sejah ni izločil iz glasovanja o imenovanju Tomaža Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrije, znašel v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov. Oziroma ugotavljali so, ali je Golobov zasebni interes vplival ali dajal vtis, da vpliva na njegovo nepristransko opravljanje javne funkcije.

Neuradno naj bi bil tudi drugi osnutek, ki so ga sprejeli 7. maja, obremenjujoč za Goloba. Na KPK so dodali tudi dodatne dokaze v breme Goloba. Po naših informacijah novi dokazi kažejo na to, kako tesen je odnos med Golobom in Subotičem in zakaj bi se Golob moral izločiti iz odločanja o tem kadrovanju.

Golobov odvetnik Stojan Zdolšek nam je potrdil, da so osnutek prejeli in se bodo nanj odzvali. Sam sicer v njem ne vidi nobenih novih relevantnih dokazov. KPK bi nato lahko v nadaljevanju sprejela tudi končno odločitev. 

FOTO: Fokus

Gre sicer za t. i. afero Karigador, ki so smo jo aprila lani razkrili v rubriki 24UR Fokus. Golob je namreč s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža Tomaža Subotiča. 

Po razkritjih je Subotič odstopil z mesta predsednika sveta celjske bolnišnice, vlada pa ga je že pred tem odpoklicala z mesta predsednika sveta ljubljanske psihiatrične klinike.

robert golob kpk tomaž subotič

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Jezna lepookica
26. 05. 2026 19.22
Mislim, da je bolj pomembno, da se preizkuje Black Cube, kot pa Golobove počitnice....sicer je pa tudi bil Janez na jahti.....
enajstdvanajst1
26. 05. 2026 19.22
Če se sprem s sosedom je najboljše da ka koknem in dobim 6 let zapora po treh letih sem zunaj in se soseda rešim... BRAVO NAŠE SODSTVO OLašali ste mi dilemo kaj narediti ko t isosed gre na zivce.
kopernivečmoj
26. 05. 2026 19.21
Eden v Karigadorju, drugi na Mavricijusu, al kjerkoli že...pa se je Robertino ja od Janezka naučil, da se pošte ne dviga...
Svarog
26. 05. 2026 19.20
Eh. Golob si je to drugače predstavljal.
zmerni pesimist
26. 05. 2026 19.19
Ma brez veze
bik123
26. 05. 2026 19.19
robi "ce sem kriv bom odstopil" pa ja ni kriv...to je sigurno zarota
pravica1
26. 05. 2026 19.22
Ej, v slovenskem političnem prostoru ne poznajo besede "odgovornost". Nihče ni nič kriv in vse je konstrukt. :D
