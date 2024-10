Goloba na 20-letnici KPK ni bilo, neuradno naj bi ga kmalu zaslišali

V kabinetu premierja Roberta Goloba pravijo, da se je opravičil že pred slabim mesecem, in sicer zaradi drugih obveznosti, ki jih ima nocoj. So pa bili prisotni številni drugi predsedniki, denimo predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič, predsednik državnega sveta Marko Lotrič, predsednica računskega sodišča Jana Ahčin, ustavnega sodišča Matej Acceto in generalni direktor Policije Senad Jušić. Poleg tega so bili prisotni tudi trije ministri Klemen Boštjančič, Andreja Katič in Valentina Prevolnik Rupel ter aktualni in vsi dosedanji predsedniki KPK.

Na prireditvi pa so se javnosti premierno predstavili trije novi ambasadorji integritete, in sicer humanitarka in podjetnica Ana Lukner Roljić, poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan ter imitator, komik in povezovalec večera Tilen Artač. Z ambasadorji KPK nagovarja širšo javnost o pomenu integritete, saj so integritetni posamezniki na vseh ravneh družbe ključni za uspešno preprečevanje korupcije.