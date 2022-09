Golobič je odstopil, Lazić do naslednika 'nima visokih pričakovanj'

Vse skupaj se je začelo avgusta, ko je zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan sporočil, da vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ne uživa več podpore ministrstva za zdravje. Takrat je Golobič dejal, da razlogov za odstop ne vidi. Zdaj si je očitno premislil in predsednici sveta zavoda Irmi Gubanec podal odstopno izjavo, poroča Delo. Odločitve ne bo komentiral.

V zadnjih sedmih letih so se sicer direktorji UKCL menjavali na približno leto in pol, kar onemogoča kakršno koli dolgoročno načrtovanje in izvajanje zastavljenih ciljev. "In ker mineva približno leto in pol, odkar sem (tedaj kot v. d.) prevzel vodenje našega UKCL, so te iste sile očitno spet na delu," je med drugim v odzivu na poziv k odstopu pred časom zapisal Golobič.

V pismu, ki smo ga takrat pridobili in ki ga je Golobič naslovil na predsednika vlade, zdravstvenega ministra ter predsednico in člane sveta zavoda UKCL, je zapisal, da se čuti dolžnega odzvati s točnimi in pravilnimi podatki ter pojasnili. Uvodoma je pojasnil situacijo v slovenskem zdravstvenem sistemu, kjer vladajo napete razmere, ki pa niso nastale v enem dnevu, piše in ponazarja, da prav v takšnih oziroma kljub takšnim razmeram UKCL deluje. "Vrata UKCL so zadnja vrata v državi, ko se išče zdravstveno pomoč in se nikoli ne zaprejo, 24 ur na dan, sedem dni v tednu, vse dni v letu." Pojasnil je, da je v UKCL v vsakem trenutku možno sestaviti kompleksen interdisciplinarni tim, ki bolnike dobesedno za pete vleče iz groba. "V UKCL je v vsakem trenutku možen dostop do ekspertnega reanimacijskega in travmatološkega tima za najtežje prometne in druge poškodbe, opekline, dostop do interventnega kardiologa, otroškega kirurga, kardiokirurga, nevrokirurga, oftalmologa, interventnega nevroradiologa, ki bo odstranil strdek iz možganske arterije in namesto težkega invalida bolniku z možgansko kapjo omogočil odkorakati domov. /.../ Delo v UKCL ni služba, temveč način življenja, verjetno kar za vseh 8.500, kolikor nas tukaj je," je zapisal Golobič.